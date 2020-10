Artes Visuais Redenção recebe intervenção artística na Semana da Criança

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Projeto O Barquinho contou com ação no Largo dos Açorianos no ano passado. Foto: Ricardo Giusti/PMPA Projeto O Barquinho contou com ação no Largo dos Açorianos no ano passado. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

O espelho d’água do Parque Farroupilha (Redenção) irá receber a intervenção artística O Barquinho, deste domingo, 11, a 18 de outubro. Criada pelo arquiteto e artista plástico Roberto Freitas, aluno do Atelier Livre Xico Stockinger, da SMC (Secretaria Municipal da Cultura), a ação comemora a Semana do Dia da Criança, como uma forma de unir a arte e a educação ambiental.

O projeto O Barquinho surgiu em 2019 com a ação ocorrendo no Largo dos Açorianos. Agora em 2020, será a vez da Redenção receber a obra que tem como proposta resgatar a memória afetiva das pessoas que brincavam de fazer barquinhos de papel na infância. O artista também tem como objetivo conscientizar a população para a importância da água como elemento de sobrevivência da vida e a responsabilidade do ser humano em relação à sua conservação.

A ideia de Freitas foi criar um barquinho em escala ampliada em dez vezes e montá-lo em locais como espelhos d’água ou lagos, nos parques da cidade. A estrutura é composta por tubos de PVC, conectores metálicos e com revestimento em papel jornal impermeabilizado com verniz acrílico. As instalações foram pensadas para locais relacionados à água como no caso da Orla e de lagos em parques.

Campanha do Brinquedo 2020

A intervenção artística terá um ponto de coleta em 17 de outubro, das 11h às 17h. As doações serão direcionadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, acolhidas pela Fundação de Assistência Social e Cidadania e suas credenciadas. Confira outros pontos de coleta: https://prefeitura.poa.br/campanha-do-brinquedo.

