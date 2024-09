Porto Alegre Artista porto-alegrense pinta mural de grandes dimensões na Grécia

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Trabalho de Kelvin conta com apoio da Embaixada do Brasil e prefeitura de Atenas. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O artista visual e muralista porto-alegrense Kelvin Koubik, 34 anos, é o autor de recém-inaugurado painel público de grandes dimensões na cidade grega de Nea Ionia, próxima à capital Atenas. Intitulado “Kronos” e com 6,5 metros de altura por 15 de largura, o trabalho conta com o apoio da prefeitura local e da Embaixada do Brasil no país.

Localizada ao lado de um estádio municipal e inaugurada durante um festival cultura na região, a obra reflete a passagem do tempo e as conexões entre gerações e culturas. O próprio nome é inspirado na palavra grega “Chronos” (tempo), em combinação a “Kosmos” (universo).

A execução demandou dez dias, com a assistência da artista Laura Lolli. Já a produção do projeto esteve a cargo do professor, pesquisador e curador Luís Henrique Rolim.

Esse é o primeiro mural de grande escala em Nea Ionia, marcando o início de uma série de iniciativas artísticas na cidade. A obra do gaúcho Kelvin Koubik se soma a outros projetos globais de arte pública, organizados pela agência Awesome Athens Experience para conectar culturas por meio de intervenções artísticas em espaços urbanos.

“O mural de Koubik rapidamente se torna um marco na cidade, atraindo a atenção de moradores e visitantes, bem como se consolidando como símbolo de colaboração entre os dois países”, ressalta o muralista.

Significados

O artista detalha que o mural simboliza a união entre Brasil e a Grécia. A figuras centrais de uma mulher idosa (que representa o país helênico surgido na Antiguidade) e de uma criança (alusiva ao Brasil), juntas, simbolizam a transmissão de sabedoria entre as gerações, reforçando a importância de se preservar a natureza e as tradições culturais.

Ele acrescenta: “Mais que uma obra de arte pública, ‘Kronos” é uma reflexão sobre como nós, como humanidade, interagimos com o tempo e o ambiente, de olho nas gerações futuras. Com essa obra eu quis destacar a necessidade de um diálogo intergeracional e intercultural para um futuro mais sustentável. Um exemplo é a inclusão de uma faixa marrom no mural, simbolizando a marca da água durante as enchentes de maio em minha cidade, Porto Alegre”.

Trajetória

Kelvin Koubik é um artista visual especializado em murais de grandes dimensões. Como muralista contextual, busca compreender as dinâmicas sociais e culturais dos locais onde desenvolve suas obras. Atuando tanto em murais públicos quanto particulares, ele dialoga com a pintura tradicional e a arte contemporânea, transitando entre a arte urbana e galerias de arte.

Recentemente, voltou de uma imersão artística na Amazônia, onde vivenciou e retratou a cultura ribeirinha no norte do Pará. Seus trabalhos estão espalhados por diversas cidades e contextos, incluindo países como Catar, França, Grécia, entre outros. Frequentemente, desenvolve projetos junto a agências, escritórios de arquitetura e grandes marcas como Starbucks, Google, O Boticário, Bic e Melitta.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/artista-porto-alegrense-pinta-mural-de-grandes-dimensoes-na-grecia/

Artista porto-alegrense pinta mural de grandes dimensões na Grécia

2024-09-28