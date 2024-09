Rio Grande do Sul RS investirá mais de R$ 8 milhões em centro obstétrico e UTI neonatal em hospital de Caxias do Sul

28 de setembro de 2024

Instituição passou a absorver atendimentos de maternidade encerrados no município. (Foto: Divulgação/HVR)

Um convênio rubricado pelo governador gaúcho Eduardo Leite prevê um investimento de R$ 8,3 milhões na conclusão do centro obstétrico, da unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal e do setor de internação obstétrica do Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul (Serra Gaúcha). A iniciativa se dá no âmbito do programa “Avançar Mais”.

O município deixou de contar com a maternidade do Hospital Pompéia, que encerrou o setor em dezembro do ano passado. Com isso, o Virvi Ramos passou a absorver os atendimentos por meio de instalações provisórias com tal finalidade. Os recursos agora formalizados permitirão que as obras sejam concluídas.

O centro obstétrico contará com duas salas de cirurgia e curetagem, mais dois leitos de observação. Na enfermaria, serão mais oito leitos. Já a UTI neonatal terá dez leitos (incluindo um para isolamento), além de posto de enfermagem e área de apoio. No total, a área ocupará um espaço de 1.523 metros-quadrados.

Com os novos setores em funcionamento, o hospital será referência em atendimento materno-infantil para 49 municípios da área de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional da SES, com capacidade para realizar de 100 a 130 partos por mês.

De acordo com Eduardo Leite, os recursos estarão disponíveis na conta do hospital já na próxima semana: “O recurso está assegurado e a obra garantida. A expectativa é de que a entrega seja feita entre seis e nove meses. O local vai oferecer atendimento qualificado, digno e com toda a atenção e acolhimento para as mães e os bebês em Caxias do Sul”.

A titular-adjunta da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Ana Costa, esteve no ato de assinatura. “O Rio Grande do Sul é referência no país pelos baixos coeficientes de mortalidade infantil, o que não é por acaso”, ressaltou. “Isso demonstra o cuidado com a atenção primária, o cuidado em cada hospital, com UTIs neonatais bem equipadas e serviços qualificados, como os que teremos aqui.”

O grupo de trabalho formado por representantes da Secretaria Estadual da Saúde, Hospitais Filantrópicos e Santas Casas do Rio Grande do Sul realizou na última quarta-feira (25) a sua primeira reunião. Na pauta, o alinhamento de ações relativas à área hospitalar.

Dentre os assuntos abordados estiveram o Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada e Rede Alyne (materno infantil e saúde da mulher).

“São pautas importantes que vão nos aproximar ainda mais com a rede hospitalar, setor que já temos uma boa relação de confiança”, salientou a diretora do Departamento de Gestão e Atenção Especializada da SES, Lisiane Fagundes.

Ela completou: “Queremos continuar olhando para o futuro com as mesmas entregas e perspectivas de investimentos que fizemos até agora, como o Programa Assistir que nasceu em agosto de 2021, com cerca de R$ 450 milhões e hoje chega a mais de R$ 1 bilhão”.

Já o vice-presidente da Federação das Santas Casas, Rogério Franklin sublinhou: “Com essa parceria, quem ganha são os usuários do Sistema Único de Saúde. Quem trabalha com o SUS, acredita no SUS”.

(Marcello Campos)

