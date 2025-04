Mundo “Não estou feliz”, diz Trump sobre ataques contínuos russos contra Ucrânia

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou descontentamento com os contínuos ataques da Rússia contra a Ucrânia, enquanto os norte-americanos buscam encerrar o conflito entre os dois países.

“Eu não estou feliz com os ataques porque eles [russos] estão bombardeando loucamente agora. Eles estão bombardeando e eu não sei o que está acontecendo lá. A situação não está boa”, afirmou Trump durante uma reunião no Salão Oval com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O comentário de Trump veio após uma pergunta sobre o motivo de seu novo plano de tarifas não incluir taxações à Rússia. O presidente dos EUA disse que “é porque os dois países não estão mantendo negócios juntos, essencialmente, pois eles [Rússia e Ucrânia] estão em guerra”.

Trump também mencionou que as autoridades americanas já se encontraram com representantes da Rússia e da Ucrânia e que “estão chegando perto” de um acordo, embora não tenha especificado se isso se referia a um cessar-fogo iminente.

Ataque russo

Recentemente, um ataque devastador de mísseis russos na cidade ucraniana de Kryvyi Rih resultou na morte de 20 pessoas, incluindo nove crianças, e feriu mais de 70. Este foi o ataque mais mortal contra crianças desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, segundo as Nações Unidas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou a resposta internacional insuficiente e a contínua agressão russa, destacando que, apenas na última semana, ocorreram mais de 2 mil ataques aéreos.

Tarifas

Enquanto isso, Trump ameaçou impor “altos níveis” de tarifas e sanções à Rússia se um acordo para encerrar a guerra não for alcançado em breve. Ele afirmou que não deseja prejudicar a Rússia, mas que é hora de encerrar a guerra, que já dura quase três anos.

O Kremlin respondeu às declarações de Donald Trump, afirmando que as questões para a Rússia na Ucrânia estão relacionadas à segurança nacional e não aos preços do petróleo. O porta-voz Dmitry Peskov mencionou que o presidente Vladimir Putin está pronto para dialogar com Trump, aguardando “sinais” de Washington.

