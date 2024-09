Rio Grande do Sul Hospitais da Região Norte do RS receberão R$ 11 milhões em recursos estaduais

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Hospital de Clinicas de Passo Fundo é uma das instituições contempladas. (Foto: Arquivo/HC)

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul assinou convênios para liberação de R$ 11 milhões destinados à compra de equipamentos e materiais para hospitais que atendem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em municípios da Região Norte gaúcha. Os recursos fazem parte do programa estadual “Avançar Mais”.

Um dos documentos prevê R$ 5 milhões para aquisição de aparelho de ressonância magnética pelo Hospital de Clínicas de Carazinho. De acordo com a direção da instituição, o equipamento será instalado na unidade de diagnóstico e deve entrar em operação até o segundo semestre do ano que vem. A projeção é de 400 exames mensais.

Em Passo Fundo, o investimento principal tem como foco o Hospital de Clínicas local. O Estado investirá R$ 5,3 milhões na aquisição de mais de 700 itens, incluindo desfibriladores, monitores cardíacos, móveis e materiais para setores como diálise, pediatria, unidade de cuidados intensivos, maternidade, internação médica e cirúrgica, além das unidades de internação clínica e cirurgia geral.

Os equipamentos viabilizarão a abertura de setores que tiveram obras concluídas em 2022, com um repasse de R$ 5,8 milhões na fase anterior do programa “Avançar”. Quando estiverem em funcionamento (dentro de 12 meses, no máximo), atenderão pacientes de toda a Região Norte.

Outros R$ 750 mil serão investidos na reforma e ampliação da Central de Materiais Esterilizados (CME) do Hospital de Olhos de Passo Fundo. De acordo com o comando da instituição, a nova CME – setor que processa, esteriliza e distribui materiais médicos – passará a atender os padrões do bloco cirúrgico da instituição.

Com a palavra

Realizado em Carazinho, o ato de assinatura teve as presenças do governador Eduardo Leite e da secretária da Saúde, Arita Bergmann. O chefe do Executivo estadial discursou:

“Há não muito tempo, os hospitais enfrentavam uma realidade difícil. Todos nós nos lembramos de quando o Estado sequer conseguia honrar seus repasses em dia, deixando nossas instituições de saúde sem condições mínimas para atender a quem mais precisava”.

Arita emendou: “No primeiro momento, quando assumimos em 2019, o governador fez todo um trabalho para que as dívidas dos hospitais fossem pagas. Na sequência, nós conseguimos recursos para investimento. Os hospitais do Rio Grande do Sul já receberam R$ 590 milhões de reais”.

“Aqui em Carazinho, estamos assinando um convênio para a compra de uma ressonância magnética, projeto encaminhado pela direção do hospital e avaliado pelo governo como necessidade, para ampliar e qualificar a área de diagnóstico por imagem nesta instituição que é parceira também do SUS”, acrescentou a secretária.

(Marcello Campos)

