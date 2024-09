Rio Grande do Sul Em quatro meses, 3.282 gaúchos obtiveram segunda via gratuita da carteira de motorista

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Isenção teve por objetivo contribuir para redução dos impactos econômicos das enchentes de maio. (Foto: Divulgação/Detran-RS)

De 21 de maio a 20 de setembro, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) contemplou 3.282 gaúchos com a emissão gratuita da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A iniciativa da autarquia teve por finalidade contribuir para a redução dos impactos econômicos das enchentes de maio no Rio Grande do Sul.

Motoristas e motociclistas puderam solicitar a reimpressão do documento por meio de qualquer Centro de Formação de Condutores (CFC, antigamente conhecido como “autoescola”) do Estado durante todo o período. O valor normal da taxa para o serviço é de R$ 73,51.

Ao todo, 142 dos 497 municípios gaúchos (quase 30%) registraram ao menos uma solicitação de segunda via. Os campeões de pedidos foram Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Eldorado do Sul, Guaíba, Novo Hamburgo, Igrejinha, Alvorada e Estrela. O total de gratuidades ultrapassou R$ 241 mil.

Leilão virtual

Às 10h da próxima quarta-feira (2), o Detran realizará um leilão virtual de veículos e sucatas em Centros de Remoção e Depósito (CRD) do Litoral Norte. Na lista estão unidades de Tramandaí, Cidreira, Santo Antônio da Patrulha, Imbé, Mostardas, Capivari do Sul, Osório e Balneário Pinhal.

Para participar é exigida a realização de cadastro no site ferronatoleiloes.com.br. A autarquia reforça a necessidade de que os interessados visitem até a véspera do remate os locais onde estão os itens de seu interesse, submetidos ao pregão nas condições em que se encontram – não são aceitas reclamações posteriores.

Nesta edição serão ofertados 80 veículos aptos à circulação, que podem ser arrematados pelo público em geral, e 495 sucatas, disponíveis apenas para Centros de Desmanches de Veículos (CDVs) com credenciamento junto à autarquia. Dentre os itens estão um Fiat Mobi 2017 com lance mínimo de R$ 12.900 e um VW Novo Gol 1.0 City 2014 a partir de R$ 5.700.

O procedimento é semelhante ao presencial. Em vídeo ao vivo, o leiloeiro apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances on-line. Será considerado vencedor o interessado que tiver feito a maior oferta aceita.

Também há a opção de pré-lance on-line, com o envio de propostas antes da abertura do pregão virtual. Nesse caso, o lote já começa o leilão pelo maior lance registrado no sistema. Quando não há valor superior durante o leilão virtual, o lote é considerado arrematado por quem fez o maior pré-lance.

As informações dos bens leiloados, bem como os endereços dos locais de visitação e os próximos eventos previstos podem ser conferidos no site detran.rs.gov.br, menu Veículos, Leilões, Calendário de Leilões.

(Marcello Campos)

https://www.osul.com.br/em-quatro-meses-3-282-gauchos-obtiveram-gratuitamente-a-segunda-via-da-carteira-de-motorista/

