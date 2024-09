Porto Alegre Prova principal encerra na manhã deste domingo a 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento tem como destaque a prova principal, de 42,2 quilômetros, a partir das 7h. (Foto: Arquivo/Smelj)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com provas de corrida em área aberta no trecho entre a Zona Sul e o Centro Histórico, a 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre tem neste domingo (29) o seu segundo e último dia. O destaque da programação é o tradicional percurso olímpico de 42,2 quilômetros, a partir das 7h – em disputa paralela, participam cadeirantes, deficientes visuais e outras categorias especiais.

As modalidades de 5, 10 e 21 quilômetros, por sua vez, foram disputadas ao longo desse sábado. Na meia maratona (21 km), a categoria masculina teve como vencedor o atleta Marciel de Almeida Silva, do Rio Grande do Norte, com um tempo de 1 hora, 6 minutos e 38 segundos. Já na feminina, a cearense Aline Prudêncio de Freitas subiu o pódium pela segunda edição seguida do evento, rompendo a fita de chegada após 1 hora, 17 minutos e 54 segundos.

Todas os percursos têm largada no Barra Shopping (Zona Sul), passando por locais como a orla do Guaíba, ruas, avenidas e outros espaços, como o interior do Mercado Público. As provas estavam previstas originalmente para junho, mas acabaram canceladas devido aos desdobramentos das enchentes no Rio Grande do Sul, conforme explicado em maratonadeportoalegre.com.br.

Com edições desde 1983, a Maratona da capital gaúcha é atualmente organizada pelo Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa) e conta com apoio institucional da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). O evento tem patrocínio de diversas empresas privadas – dentre as quais a Unimed, presente com dois postos de atendimento médico para atletas e público em geral, além de duas ambulâncias com UTI móvel.

Trânsito alterado

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) deflagrou um esquema especial de trânsito – incluindo a participação de 300 agentes – para viabilizar o evento e reduzir os impactos à mobilidade na capital gaúcha durante o evento, que prossegue até o fim da manhã deste domingo.

Foram alteradas mais de 50 linhas de ônibus e cinco de lotação que circulam entre a Zona Sul e o Centro Histórico – em alguns pontos foram instalados terminais temporários para o embarque e desembarque de passageiros.

Há bloqueios na avenida Diário de Notícias (Barrashopping), no bairro Cristal, em direção ao Centro Histórico. No local está montada a estrutura de organização do evento, bem como os pontos de largada e chegada.

Para a realização das provas, as alterações começaram às 5h30min de sábado, com os bloqueios da avenida Beira-Rio e do cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva (Centro Histórico).

As interrupções também abrangem o trecho da avenida Mauá (Centro) a partir do prolongamento da Borges de Medeiros. Os motoristas são orientados a evitar a região. Na Zona Sul, veículos têm desvio na avenida Padre Cacique pelas Pinheiro Borda e Taquari (Cristal). Já na Icaraí, a alternativa são as ruas Coronel Claudino e Tamandaré.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/maratona-internacional-prossegue-neste-domingo-em-porto-alegre/

Prova principal encerra na manhã deste domingo a 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre

2024-09-28