Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

No primeiro turno, o Colorado perdeu para a equipe baiana por 2 a 1. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Inter e Vitória se enfrentam às 18h30min deste domingo (29) no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em oitavo lugar na tabela (42 pontos), o Colorado vem de um empate de 2 a 2 contra o Bragantino na rodada anterior, ao passo que o adversário baiano venceu o Juventude por 1 a 0 e está com 28 pontos, colado à zona de rebaixamento.

O uruguaio Agustín Rogel sentiu desconforto na coxa direita no último jogo e estará fora da partida. Clayton Sampaio deve ser o substituto.

Além disso, Bruno Tabata iniciou a fase de transição para o campo nos últimos dias, enquanto a equipe viajava para São Paulo. Ele sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e será reavaliado para determinar se poderá participar da partida.

A equipe sob o comando de Roger Machado está invicta há sete partidas. Nesse período, bateu o Cruzeiro, Juventude, Fortaleza, Cuiabá e São Paulo, além de empatar com Cruzeiro e Bragantino. Um dado curioso é que uma das derrotas do time gaúcho no primeiro turno da competição foi justamente contra o Vitória, na Bahia, por 2 a 1, em 16 de junho.

Vitória

Pelo lado do Vitória, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com Caio Vinícius (transição), Patrick Calmon, Gabriel Santiago, Camutanga e Willean Lepo (lesão), além de Janderson (suspenso).

Osvaldo, diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, continua sem previsão de retorno. Em razão das ausências, foi relacionado Paulo Roberto, centroavante do sub-23.

Carpini conta com os retornos de Lucas Arcanjo e Alerrandro, que cumpriram suspensão na última partida, contra o Criciúma. Eles foram substituídos por Muriel e Janderson, respectivamente.

Trânsito

A abertura dos portões do Beira-Rio está marcada para as 16h30min. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema especial de trânsito e deslocamento para a partida.

A linha “F-993 Futebol” começará a circular a partir das 15h30min, com cinco veículos partindo do Largo Glênio Peres, ao Mercado Público (Centro Histórico), em direção ao estádio no bairro Cristal (Zona Sul). Após a partida, cinco coletivos sairão da rua Nestor Ludwig rumo ao Largo Glênio Peres.

Às 16h, a avenida Beira-Rio será aberta para o trânsito de veículos. Após início da partida, a via será bloqueada a partir da Rótula das Cuias (junto ao Parque da Harmonia), novamente em razão da inversão de sentido no pista, que terá fluxo somente em direção ao Centro para facilitar a saída dos torcedores. Se necessário, poderá ser fechado o cruzamento entre a Padre Cacique e a rua Otávio Dutra.

A lotação linha “10.4 – Ipanema” partirá da rua Marechal Floriano, no Centro, em direção ao Beira-Rio. No sentido Bairro-Centro, a linha sairá da rua Raphael Loro, no bairro Hípica. Após o apito final do jogo, a linha “10.4 – Ipanema” (com saída na rua Nestor Ludwig) terá como destino até o bairro Hípica.

Outra opção pós-evento é a “linha 10.6 – Restinga”, com desembarque final na rua Alberto Hoffmann, junto ao Hospital Restinga. Outras quatro linhas de lotação atendem o Beira-Rio pela avenida Padre Cacique.

2024-09-28