Inter Gurias Coloradas e Celeiro de Ases Sub-14 realizam amistoso no Sesc Protásio

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Gurias Coloradas e Celeiro de Ases Sub-14 após jogo treino na manhã deste sábado Foto: Juliana Zanatta/Inter Gurias Coloradas e Celeiro de Ases Sub-14 após jogo-treino na manhã desse sábado (28). (Foto: Juliana Zanatta/Inter) Foto: Juliana Zanatta/Inter

Na manhã desse sábado (28), o Sesc Protásio Alves foi palco de uma grande integração entre o futebol feminino profissional e a base masculina do Internacional. Em um amistoso preparatório, as Gurias Coloradas enfrentaram o Celeiro de Ases Sub-14, em mais uma etapa de preparação para suas respectivas competições.

Enquanto as atuais campeãs do Gauchão Feminino ajustam os últimos detalhes para a estreia no estadual, os guris do Sub-14 seguem sua jornada de desenvolvimento e formação, além de preparação para a reta final da BG Prime e Estadual.

Além da busca por performance dentro de campo, bem como de analisar e realizar os ajustes técnicos e táticos, o confronto entre os dois elencos visa a integração entre os departamentos de futebol do Clube. Esse tipo de vivência, que coloca frente à frente equipes com trajetórias diferentes, é uma oportunidade para atletas e staff compartilharem experiências e trocarem aprendizados.

“Além da intensidade imposta e da qualidade do jogo, que irá auxiliar a todos nas respectivas competições, o jogo treino foi uma excelente oportunidade de integração entre os atletas e as atletas, pois somos todos Inter”, destacou a gerente de futebol feminino do Inter, Luiza Parreiras. Marcelo Prestes, coordenador do Departamento de Iniciação do Celeiro de Ases, também ressalta a importância da atividade. “Esse amistoso foi fundamental para a preparação dos meninos para a reta final das competições da categoria. Jogar contra as Gurias Coloradas oferece uma experiência diferente, que contribui muito para o desenvolvimento deles“, comentou Marcelo.

2024-09-28