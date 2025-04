Rio Grande do Sul Governo gaúcho contratará três novos radares para prever eventos climáticos extremos

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Um primeiro radar foi contratado no ano passado e instalado no Morro da Polícia, em Porto Alegre Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom Um primeiro radar foi contratado no ano passado e instalado no Morro da Polícia, em Porto Alegre. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom) Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

O governo do Rio Grande do Sul publicou na segunda-feira (7) um edital para a contratação de três novos radares meteorológicos para o Estado a fim de prever eventos climáticos extremos. A medida faz parte do Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática que propõe medidas para atenuar os impactos causados pelas enchentes que assolaram o Estado em 2024.

Um primeiro radar foi contratado no ano passado e instalado no Morro da Polícia, em Porto Alegre. O equipamento está em funcionamento desde setembro.

Os novos radares deverão ser instalados, conforme estudos técnicos, nas regiões Oeste, Serra e Sul, cobrindo a totalidade do Estado. O objetivo da contratação é qualificar a prestação de serviços de monitoramento meteorológico e geológico, com o fornecimento de três radares com tecnologia de Banda “S” para monitoramento do território gaúcho.

A iniciativa está inserida na Política Estadual de Proteção e Defesa Civil e visa fortalecer o sistema estadual, aprimorando a gestão de riscos e desastres da Defesa Civil do Estado. O edital ocorre na modalidade pregão eletrônico. A abertura das propostas será feita no dia 24 deste mês, a partir das 9h. O critério de julgamento é o de menor preço.

Projetos

Segundo o governo do Estado, a contratação de novos radares está integrada a outros projetos, também inseridos no Plano Rio Grande, de preparação e qualificação da capacidade de informações e alertas com mais precisão para salvar vidas.

Fazem parte desse contexto preparatório para atuar melhor em crises meteorológicas o Mapeamento Topográfico, Levantamento Batimétrico, Estações Hidrometeorológicas, Modelagem Hidrodinâmica e o Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres. Todas as iniciativas estão em andamento.

2025-04-08