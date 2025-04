Inter Morre, aos 87 anos, o ex-goleiro Manga, bicampeão brasileiro pelo Inter

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ídolo do Inter e do Botafogo, Manga também atuou pelo Grêmio e pela Seleção Brasileira Foto: Reprodução/Redes sociais Ídolo do Inter e do Botafogo, Manga também atuou pelo Grêmio e pela Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, conhecido como Manga, morreu nesta terça-feira (8), aos 87 anos, no Rio de Janeiro. Ídolo do Inter, ele conquistou dois Campeonatos Brasileiros (1975 e 1976) e três Campeonatos Gaúchos (1974, 1975 e 1976) pelo clube.

Manga lutava contra um câncer de próstata e estava internado no Hospital Rio Barra.

“É com imenso pesar que o Sport Club Internacional comunica o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, o eterno Manga, aos 87 anos. Ídolo inesquecível, Manga foi peça fundamental na história colorada, conquistando dois Campeonatos Brasileiros (1975 e 1976) e três Campeonatos Gaúchos (1974, 1975 e 1976). Sua atuação na final do Brasileiro de 1975, jogando com dois dedos quebrados, simboliza a coragem e a entrega que o tornaram um dos maiores goleiros da nossa história”, afirmou o Colorado em nota.

Manga também foi ídolo do Botafogo, onde jogou de 1959 a 1968. Pelo Alvinegro, conquistou os bicampeonatos carioca de 1961/62 e de 1967/68. Ele era o paredão do time que tinha, no ataque, Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagallo.

“É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, no Hospital Rio Barra. Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo integrado dois dos maiores times da nossa história, os bicampeões cariocas de 61/62 e 67/68. Titular da Seleção Brasileira de 66, Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo”, afirmou o clube carioca.

O ex-goleiro foi titular da Seleção Brasileira na Copa de 1966 e multicampeão pelo Nacional do Uruguai, conquistando quatro vezes o Campeonato Uruguaio, a Libertadores de 1971 e o Intercontinental do mesmo ano.

Manga jogou no Grêmio de janeiro de 1979 a fevereiro de 1980, conquistando o Gauchão de 1979.

Natural de Recife (PE), Manga começou a carreira no Sport antes de chegar ao Botafogo. Atuou no Uruguai de 1969 a 1974, quando foi repatriado para marcar uma geração no Inter. Passou por Operário-MS, Coritiba e Grêmio antes de encerrar a carreira no Barcelona do Equador, em 1982.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/morre-aos-87-anos-o-ex-goleiro-manga-bicampeao-brasileiro-pelo-inter/

Morre, aos 87 anos, o ex-goleiro Manga, bicampeão brasileiro pelo Inter

2025-04-08