Porto Alegre Fechamento da Edvaldo Pereira Paiva para rua de lazer tem alteração a partir deste final de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

O fechamento terá início às 6h30min, no trecho da Edvaldo Pereira Paiva da Usina do Gasômetro até a Rótula das Cuias Foto: Alex Rocha/PMPA O fechamento terá início às 6h30min, no trecho da Edvaldo Pereira Paiva da Usina do Gasômetro até a Rótula das Cuias(Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa mudanças no fechamento da Edvaldo Pereira Paiva para rua de lazer aos finais de semana, a partir deste sábado (12), conforme acordado com grupos de ciclistas e corredores em reuniões realizadas no mês de março. O fechamento terá início às 6h30min, no trecho da Edvaldo Pereira Paiva da Usina do Gasômetro até a Rótula das Cuias.

“A medida foi construída a partir de diálogo que estabelecemos com os grupos em conjunto com o Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Nosso objetivo é ampliar a segurança para que todos possam usar o espaço”, destaca o diretor de Operações da EPTC, Carlos Pires.

Além da alteração dos horários, os grupos, em conjunto com a prefeitura, trabalham numa cartilha de convivência. O documento será distribuído aos usuários da Orla com o objetivo de ampliar as medidas de segurança no local. Entre as orientações, o material sinalizará a respeito do posicionamento adequado na rua de lazer para evitar conflitos entre ciclistas, corredores, patinetes e pedestres. Também deve explicar sobre o uso de capacetes, no caso de ciclistas, e de roupas claras, que os deixe visíveis a outros.

“Entendemos que o respeito entre os praticantes de esportes e usuários é nosso principal “manual de instruções” da rua de lazer. Precisamos usar esse entendimento como regra de convivência social e a alteração de horário estimula essa atitude na nossa visão”, completa o diretor de esporte e lazer da SMEL, Rodrigo Kandrik.

https://www.osul.com.br/fechamento-da-edvaldo-pereira-paiva-para-rua-de-lazer-tem-alteracao-a-partir-deste-final-de-semana-em-porto-alegre/

2025-04-08