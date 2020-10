Artes Visuais Artista visual Mara Alvares ganha exposição virtual em homenagem aos 70 anos

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Projeto foi desenvolvido ao longo de quase oito meses de confinamento. Foto: Mara Alvares/Divulgação PMPA

A SMC (Secretaria Municipal da Cultura) lança nesta segunda-feira (26) a exposição virtual Mara Alvares: Corpo que Vibra. Originalmente pensada para ocupar as galerias da Pinacoteca Ruben Berta, a mostra foi adaptada para o contexto virtual e será apresentada nas redes sociais da Coordenação de Artes Plásticas.

A exposição é parte de uma série de homenagens para a artista porto-alegrense que completou 70 anos em 2020. O projeto foi gestado ao longo de quase oito meses de confinamento e apresenta uma seleção de trabalhos realizados pela artista nos anos iniciais de suas investigações no campo das artes visuais. Conta com pesquisa e curadoria de Mônica Hoff e integra um projeto maior que terá prosseguimento no próximo ano.

Perfil

Graduada em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da UFRGS na década de 1970, entre 1991 e 1993 Maria Alvares fez mestrado na School of the Art Institute of Chicago. Ao longo de sua formação estudou dança, pintura, gravura, fotografia, teatro-educação, artes gráficas e performance. Na segunda metade da década de 1970, integrou o grupo Nervo Óptico.

Atuou como professora de pintura no Instituto de Artes da UFRGS por mais de duas décadas, até sua aposentadoria em 2009. Ao longo de sua trajetória, realizou projetos artísticos em performance, vídeo, foto-performance, pintura, intervenção urbana, participou de exposições e colaborou com colegas em diferentes momentos e iniciativas. Seus trabalhos podem ser encontrados nos acervos do Museu Nacional de Belas Artes, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo e na Fundação Vera Chaves Barcellos.

As redes sociais são: Instagram:@artesplasticaspoa; Facebook: www.facebook.com/artesplasticaspoa; e o site: www.pinacotecaspoa.com.

