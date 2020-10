Esporte Hamilton vence pela 92ª vez e se torna maior vencedor da Fórmula 1

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Hamilton superou até mesmo Schumacher. Foto: Divulgação Hamilton superou até mesmo Schumacher. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lewis Hamilton se tornou o maior vencedor em todos os tempos na Fórmula 1. Ele superou o recorde que compartilhava com Michael Schumacher e conquistou sua 92ª vitória no Mundial no GP de Portugal, pela 12ª etapa da temporada. A corrida foi neste domingo (25), no circuito de Portimão.

Hamilton largou na pole, conquistada no sábado, mas chegou a ser ultrapassado por Valtteri Bottas e por Carlos Sainz, que liderou a prova por algumas voltas. Mas logo o hexacampeão, que tem 262 GPs disputados na carreira, mostrou a que veio.

Valtteri Bottas acabou vendo Hamilton abrir uma grande vantagem ao longo da prova e com isso viu apenas a possibilidade do segundo lugar. Max Verstappen completou o pódio. O piloto Charles Leclerc também marcou pontos com a Ferrari ao cruzar a linha de chegada em quarto.

Quem também se destacou na corrida foi Pierre Gasly, francês da AlphaTauri que terminou em quinto depois de vencer uma dura batalha com o mexicano Sergio Pérez nas últimas voltas do GP de Portugal. Este caiu para último após disputa com Verstappen na primeira volta, mas finalizou em sétimo, ultrapassado também por Carlos Sainz, da McLaren.

Quem ficou em oitavo foi Esteban Ocon, em uma das suas melhores corridas com a Renault neste ano. O nono ficou com Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel em décimo.

Com esta vitória, a oitava no ano, Hamilton chegou a 256 pontos contra 179 de Bottas. Sua vantagem aumentou na liderança do campeonato para 77 pontos. Com essa pontuação, o inglês pode até mesmo conquistar o heptacampeonato mundial daqui a duas corridas, na Turquia.

Construtores

Depois da quarta dobradinha em 12 corridas no ano, a Mercedes também está próxima do seu heptacampeonato mundial de construtores. A equipe alemã atualmente lidera a tabela com 435 pontos, uma grande distância dos 226 da vice-líder RBR: 209 pontos de vantagem com 220 em jogo. Assim, a Mercedes pode garantir o título na próxima corrida, em Imola.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte