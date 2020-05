Dicas de O Sul Artistas programam lives para o Dia das Mães

Por Redação O Sul | 9 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Roberto Carlos é um dos artistas que fará live. Foto: Reprodução/Instagram Roberto Carlos é um dos artistas que fará live. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Diferentes artistas programaram lives para este domingo (10), prometendo levar entretenimento para o Dia das Mães. As lives especiais começaram já na sexta-feira (8), com Fábio Jr.

No sábado (9) também tem apresentações. Às 19h é a vez do ator e cantor Daniel Boaventura, que faz uma homenagem às mães e comemora dez anos de carreira musical. A ideia, segundo ele, é que as pessoas possam se desligar um pouco deste momento difícil.

Na lista de músicas, Boaventura apresentará releituras de sucessos na voz de Frank Sinatra, Elvis Presley, Barry White, Luis Miguel, Tom Jobim, Roberto Carlos, Maroon 5, além de hits que estão nos DVDs já gravados por ele. A live também busca doações para ajudar o Hospital de Amor, em Barretos.

Domingo de Dia das Mães

A partir das 15h deste domingo (10), a Globo exibe os primeiros 45 minutos do especial Roberto Carlos em Casa –a apresentação na íntegra poderá ser vista no Multishow e no Globoplay, que estará aberto para não assinantes, e também nos canais oficiais do Multishow e de Roberto Carlos no YouTube.

“Nesse dia das mães estaremos juntos através das telas dos computadores, celulares e TVs. Não se esqueçam da importância de ficarem em casa, manterem o distanciamento social e usarem máscaras”, afirma o músico.

Já a Band leva ao ar, a partir das 15h45, a live comandada pelo cantor Daniel, que também poderá ser ouvida pelas rádios Band FM e Nativa FM. “Vamos relembrar canções da minha história desde a época com o querido e saudoso João Paulo. Vamos comemorar juntos esse dia espalhando paz e muito amor”, diz o cantor. No repertório, clássicos como “Estou Apaixonado”, “Eu me Amarrei”, “Romaria” e “A Loira do Carro Branco”.

Mais cedo, também no domingo, às 11h, Maria Rita, comanda live em seu canal no YouTube. Depois, na hora do almoço, será a vez de Michel Teló, às 13h, levar o programa Bem Sertanejo para a internet, em uma apresentação em homenagem às mães.

O show online terá participações de convidados especiais, que ainda não tiveram os seus nomes divulgados. Michel Teló comandará a transmissão diretamente da sua casa em São Paulo, e afirma que poucas pessoas estarão presentes no local, respeitando as recomendações de distanciamento social por causa da pandemia do novo coronavírus.

Para quem gosta de samba, no mesmo horário tem Zeca Pagodinho. Na apresentação, ele vai relembrar seus grandes sucessos como ” Verdade”, “Deixa a Vida me Levar”, “Coração em Desalinho”, “Isolado do Mundo”, “Patota de Cosme” , ” Brincadeira Tem Hora”, entre outros. Ele também vai apresentar músicas do mais novo CD ” Mais Feliz”.

Ainda no mesmo dia tem mais samba com o grupo Bom Gosto, às 16h. Na sequência, às 16h30 é a vez de Anitta se apresentar em prol do programa social Mães da Favela, da Cufa (Central Única das Favelas). Ivete Sangalo faz show online do Dia das Mães, às 18h, diretamente da casa da cantora na Praia do Forte, na Bahia.

Por fim, a dupla Zezé Di Camargo e Luciano encerra as comemorações com show online às 19h. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul