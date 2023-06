Colunistas Artur Lemos diz que governo tem urgência na mudança do IPE Saúde, mas busca a solução mais justa

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

Chefe da Casa Civil, Artur Lemos confirma atenção do governo a uma solução para a crise do IPE Saúde. (Foto: Arquivo pessoal)

O secretário Chefe da Casa Civil do governo do estado, Artur Lemos, lembrou ontem que “o prazo final para votação do projeto propondo alterações no IPE Saúde, quando inicia o trancamento de pauta na Assembleia Legislativa, se dará a partir do dia 20 deste mês”. Segundo informações do governo, o IPE-Saúde tem, atualmente, déficit mensal de R$ 36 milhões e conta com uma dívida corrente na casa dos R$ 250 milhões. Lemos conversou ontem com o colunista, pelo telefone. Ele garantiu que o governo trata a questão com toda a atenção: “queremos e estamos trabalhando para a partir desta data (20) ser exaurido o tema.” O secretário, que participa das negociações junto com o líder do governo, Frederico Antunes, vê uma preocupação com o déficit severo do IPE-Saúde nos atuais moldes e nesse sentido comentou que “a urgência, como tenho mencionado, está para o Instituto, que quanto antes tiver as condições de se equilibrar voltará a atender com excelência de outrora”. Ele considerou importante a série de rodadas promovidas antes do envio da proposta ao legislativo, nas busca de sugestões de representantes das partes interessadas na proposta:

“As contribuições recepcionadas antes do envio para a Assembleia Legislativa foram amplamente debatidas e introduzidas, tanto que é possível auferir da primeira para a proposta definitiva, porém existem pontos de inflexão que esbarram e por isso a complexidade de ter um IPE que consiga se sustentar e prestar um bom serviço sem que se onere o servidor. Estamos buscando o denominador para encontrar justiça no sentido amplo.”

Lula envergonha o Brasil, diz o Estadão

O Estadão, que chegou a estar muito afinado com Lula, agora descola definitivamente do presidente:

Sob o título “Lula envergonha o Brasil”, em editorial, o Estadão avalia que “Para o petista, inúmeras evidências de atrocidades na Venezuela não passam de ‘narrativas’ contra o ‘companheiro Maduro’; vexame rasga de vez a fantasia da ‘frente ampla democrática’. Depois de estender o tapete vermelho para Nicolás Maduro, pária mundial por razões óbvias, o petista declarou que o tirano venezuelano é um governante legitimamente eleito e que a Venezuela, portanto, é uma democracia exemplar. Na “narrativa” de Lula, americanos e europeus simplesmente “não gostam” de Maduro, por puro “preconceito”, e por isso resolveram inviabilizar o governo chavista – e as agruras dos venezuelanos, com hiperinflação, escalada da miséria e da fome e êxodo de 7 milhões de cidadãos em poucos anos, seriam resultado das sanções internacionais, e não da ruína do país promovida pelo chavismo.

Em relatório recente, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU informou que “os serviços secretos militares e civis do Estado venezuelano funcionam como estruturas efetivas e bem coordenadas na implementação de um plano orquestrado no mais alto nível do governo para reprimir dissidências através de crimes contra a humanidade”. Eis aí a “narrativa” que Lula pretende denunciar.”

Assembleia Legislativa x TCE

A crise Assembleia Legislativa x Tribunal de Contas deixou fissuras, e ao contrário do que possa parecer, não foi encerrada com a decisão política de liberação do acesso aos deputados da Comissão de Economia e Finanças, aos autos do processo de privatização da Corsan, pendente de decisão desde 19 de dezembro. Para o governo, o processo de privatização foi encerrado coma venda das ações da Corsan no leilão realizado no dia 20 de dezembro na Bolsa de Valores de São Paulo.

Deputados de vários grupos políticos – aliados do governo, direita e esquerda – avaliam a elaboração de uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que defina uma fiscalização rigorosa, e “enquadre” o TCE em moldes mais subordinados ao legislativo. A minuta seria de tirar o sono dos membros do TCE.

Amigo e advogado de Lula, Zanin é indicado para o STF

O presidente Lula confirmou a indicação para a vaga no STF de Cristiano Zanin, seu advogado particular na Operação Lava-Jato. Zanin é genro do advogado Roberto Teixeira, aliado de longa data e padrinho do filho mais velho do presidente Lula, além de ter sido responsável pela indicação de Zanin para a defesa do petista na Lava-Jato.

Sogro de Zanin, Teixeira teve protagonismo no fim da Varig

O advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula, e sogro do advogado Cristiano Zanin, também teve papel de protagonismo na novela que levou à quebra da Varig, declarada inimiga do governo Lula. No auge da crise, após o governo Lula boicotar um pedido de empréstimo da companhia junto ao BNDES, a Varig foi vendida por US$ 24 milhões para o grupo do chinês Lap Chan, que representava o fundo americano Matlin Patterson. Logo em seguida, com a ajuda do advogado Teixeira, a Varig foi revendida meses depois à GOL por US$ 320 milhões. Teixeira teria ganho US$ 5 milhões de honorários, e pelo menos 15 mil trabalhadores da Varig ficaram na rua.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

