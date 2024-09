Porto Alegre Árvores presentes nas ruas de Porto Alegre serão catalogadas digitalmente

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Com duração prevista de dez meses, catalogação será feita por amostragem de espécimes adultos e localizáveis por meio de sistema GPS. (Foto: Sergio Louruz/Smamus)

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) de Porto Alegre anunciou nessa segunda-feira (23) a realização de um cadastro digital das árvores existentes nas ruas da cidade. Com finalização prevista para dez meses, a catalogação será feita por amostragem, resultando em um catálogo de espécimes adultos localizáveis por meio de sistema GPS.

Ao todo, sevem ser registradas 50 mil unidades, a cargo da empresa Amato Paisagismo, vencedora de licitação. O trabalho já está em andamento, com o auxílio do software Arbolink, idealizado para gestão digital da arborização urbana implementado e que tem sido utilizado desde o ano passado.

Cada árvore terá computadas informações como formato da copa, altura, estado geral, localização no mapa e eventuais conflitos com a infraestrutura urbana. “Com o inventário, será desenvolvido um diagnóstico para formulação das políticas públicas”, prevê a Smamus.

Os detalhes da iniciativa foram divulgados em meio à programação da Semana da Primavera, com palestra e visita guiada no Viveiro Municipal. Ao fim da atividade, os participantes plantaram uma muda de guabiroba para marcar o Dia da Árvore, celebrado no sábado (21).

Localizada na rua Victorino Luiz de Fraga nº 1.000, bairro Lomba do Pinheiro (Zona Leste), a unidade tem boa parte de seus 3,5 hectares destinados à produção de mudas mudas nativas naturais de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Na lista constam vegetação arbórea, arbustiva e herbácea, valorizando a flora local.

Gerenciamento digital

Em dezembro do ano passado, a Smamus implementou um sistema tecnológico para gerenciamento digital do plantio e manutenção de árvores nos espaços urbanos. Conforme a prefeitura, trata-se de uma iniciativa inédita dentre as capitais brasileiras.

Vencedora de licitação, a empresa Propark é a responsável pela ferramenta, incluindo o fornecimento de licença de uso de software especializado, bem como capacitação e treinamento de equipes. O valor do contrato é de R$ 495 mil por um ano de serviços, prazo que poderá ser prorrogado.

No rol de serviços estão previstos a elaboração de diagnóstico da situação atual na cidade, cadastro georreferenciado das árvores localizadas junto à vias públicas, fornecimento de dados para auxiliar no planejamento e suporte para ações de monitoramento e fiscalização. A ideia é, posteriormente, disponibilizar os dados à população.

A empresa acrescentou, na época: “O software é uma plataforma que está sendo compatibilizada com o fluxo operacional da Secretaria. Nesse instrumento serão inseridas as informações sobre a arborização de Porto Alegre, a partir de saídas a campo pelos técnicos devidamente capacitados para alimentar o banco de dados. A utilização de inteligência artificial diminuiu consideravelmente o caráter subjetivo das avaliações”.

(Marcello Campos)

2024-09-23