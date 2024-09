Porto Alegre Saiba quais as dívidas com a prefeitura de Porto Alegre que podem ser negociadas com desconto

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Prazo se encerra no dia 27 de setembro. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Contribuintes que possuem dívidas com a prefeitura de Porto Alegre têm até o dia 27 de setembro para quitar o débito com desconto nos juros e multas. O benefício é disponibilizado por meio do programa municipal “Recupera POA”, cuja adesão deve ser feita diretamente no site prefeitura.poa.br/recuperapoa.

A redução vale para pagamentos à vista, tanto de pendências tributárias quanto não tributárias. Além do abatimento nos encargos, a iniciativa fixa em 2% os honorários advocatícios para casos de execução fiscal. Confira, a seguir, a lista de débitos incluídos na medida:

– Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

– Taxa de Coleta de Lixo (TCL).

– Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

– Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF).

– Imposto sobre Vendas a Varejo (IVV) de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel.

– Para créditos de ITBI vinculados a operações de realização de capital, fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, o prazo final é 20 de setembro.

– Créditos de natureza não tributária inscritos em dívida ativa.

Créditos abrangidos

– Créditos não tributários: inscritos em dívida ativa até a data final de adesão. Incluem aqueles já em execução fiscal ou que foram parcelados anteriormente, mesmo que o parcelamento tenha sido cancelado por falta de pagamento.

– Créditos tributários: incluem aqueles já em execução fiscal ou que foram parcelados anteriormente, mesmo que o parcelamento tenha sido cancelado por falta de pagamento.

a) Confissões de dívida de ISSQN: recebidas até a data final de adesão ao programa.

b) Créditos de ITBI: oriundos de operações de capital, fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, com solicitação de guia de pagamento recebida até 20 de setembro de 2024.

c) Outros créditos tributários: notificados até a data final de adesão ao programa.

Documentação exigida

A guia para pagamento será emitida mediante consulta por CPF/CNPJ e inscrição do imóvel, no caso de IPTU. Para alguns tipos de dívidas são exigidas informações complementares.

Se o contribuinte não souber informar, poderá ainda realizar a negociação, abrindo uma demanda no Portal de Serviços da SMF. O endereço eletrônico é informado no site prefeitura.poa.br.

Onde efetuar o pagamento

A quitação pode ser feita em parcela única, nas instituições financeiras credenciadas: Banco do Brasil, Banco Inter, Banco Original, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicoob e Sicredi.

Nas agências lotéricas (somente as oficiais, da rede Caixa), o procedimento é limitado a guias de até R$ 5 mil. O limite é por documento, não por contribuinte.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/saiba-quais-as-dividas-com-a-prefeitura-de-porto-alegre-que-podem-ser-negociadas-com-desconto/

Saiba quais as dívidas com a prefeitura de Porto Alegre que podem ser negociadas com desconto

2024-09-11