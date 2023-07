Futebol Ary Borges, heroína da estreia do Brasil na Copa, conta com “amuleto” para ser campeã: saiba mais

25 de julho de 2023

Ary Borges e Enzo Borges, o seu irmão caçula de 7 anos. (Foto: Reprodução)

Chuteira nos pés. Olhos no gol, Coração na mão. Do outro lado do mundo, Ary Borges, a heroína da estreia do Brasil na Copa do Mundo de futebol feminino, sente a falta da família, principalmente de um membro ilustre: Enzo Borges, o irmão caçula, de 7 anos.

Os dois são grudados. Ou pelo menos eram até Ary se mudar para os EUA, onde joga no Racing Louisville. Quando se juntam, no entanto, a distância nem parece ter existido. E se o pequeno tem na meio-campista um ídolo, Ary tem nele uma espécie de amuleto da sorte.

Tanto que fez questão de levá-lo para o primeiro treino da seleção antes de embarcar para a Austrália. Só que Enzo estava mais interessado em outra garota do time: Marta. Sim, ela mesmo. O encontro dos dois rendeu e Enzo se emocionou até chorar.

Nas redes sociais de Ary o que não falta é foto do rapazinho. Seja nas festas de aniversário dele, nas férias e também treinando. A jogadora já treina o irmão, que como ela, está aprendendo desde novo os truques com a bola.

São tantas as declarações de Ary a Enzo que muita gente acreditava que fosse a atleta a mãe do pequeno: “Obrigada por me fazer sentir o amor mais puro do mundo e a verdade é que a vida já valeu a pena só por ter te conhecido. Te amo e sempre estarei aqui por você”. As informações são do jornal Extra.

