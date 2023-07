Futebol Saiba qual é o salário de Neymar

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Neymar é um dos jogadores mais badalados do futebol internacional. (Foto: Reprodução)

Neymar é um dos jogadores mais badalados do futebol internacional, sempre está nas capas de jornais e bombando nas redes sociais e é claro, tem um salário invejável. Com o seu comportamento polêmico e seu talento, o jogador ao mesmo tempo que acumula fãs, também tem diversos haters.

Historicamente, o atleta revelado pelo Santos teve altos salários desde o início da sua jornada no mundo do futebol. Sua transferência do Peixe para o Barcelona chegou a 134 milhões de euros (R$ 738,34 milhões). Na Catalunha, o brasileiro recebia 15 milhões de euros (R$ 56 milhões) por temporada.

Para todos parece algo enorme, mas o camisa 10 da seleção conseguiu aumentar cada vez mais esse valor quando foi para o PSG, quando o clube parisiense desembolsou 222 milhões de euros (R$ 812 milhões na cotação da época) na contratação do craque para o elenco.

Atualmente, o craque ganha 55 milhões de dólares (R$ 306,4 milhões), considerando os bônus extras em campo. Ao fazer a conta por mês, Neymar recebe cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 25 milhões).

Em 2022, o craque entrou na lista dos atletas mais bem pagos do mundo da revista “Forbes”, que é uma mídia americana de negócios e economia. O veículo indicou que o atacante teve ganhos totais de 95 dólares (R$ 467 milhões), sendo mais de R$ 120 milhões fora de campo.

Bruna Biancardi

Em outra frente, a influenciadora Bruna Biancardi passou por São Paulo acompanhada das amigas nessa quinta-feira (27). Grávida, a namorada do Jogador Neymar não passou despercebida e foi flagrada pelos paparazzis de plantão.

Biancardi apostou no vestido super coladinho de cor rosa para o passeio. O modelito justíssimo destacou o barrigão da beldade, que está esperando uma menina, a Mavie.

Vale lembrar que no último final de semana aconteceu o chá de bebê de Bruna. Além do luxo do evento, o que também chamou atenção foi a ausência de Nadine Gonçalves e Rafaella Santos, mãe e irmã de Neymar respectivamente. De acordo com os rumores, a influencer não é muito próxima da sogra e da cunhada.

Neymar vai ser pai pela segunda vez e demonstrou preocupação pelo “sexo biológico” do bebê, uma menina. À espera de Mavie, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, o craque do PSG trocou mensagens com o amigo MC Ryan, que vai ser pai de Zoe com Giovanna Roque.

Em um print publicado no Instagram, Ryan diz: “Somos papais de meninas agora hein, lindão. Os reis da revoada agora vão ter uma menininha. Coração chega a apertar”, escreveu o funkeiro.

“É rapaz, agora ‘tamo’ fod***”, respondeu o jogador. “Quando tiver no Brasil me avisa, já vou comprar um [calibre] 38 para você e para mim”, finalizou o MC. As informações são do site Lance e do portal de notícias Terra.

