Saúde As 8 tendências fitness que estarão em alta em 2025

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução)

No início do ano muitas pessoas começam a colocar em prática as promessas que fizeram, especialmente as relacionadas a uma rotina mais saudável, com exercícios físicos e alimentação equilibrada. No Brasil, esse foco se intensifica com a proximidade do Carnaval. Afinal, quem não quer curtir a folia no melhor shape?

Se ainda assim falta motivação para colocar o corpo em movimento, o Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM, na sigla em inglês) divulgou sua Pesquisa Mundial de Tendências de Fitness para 2025, trazendo insights valiosos sobre o futuro do fitness.

“As tendências de fitness são uma ótima forma de se inspirar e explorar novos caminhos para incorporar a prática de exercícios físicos”, diz Dr. Luigi Gratton.

A seguir, o médico compartilha sua perspectiva sobre algumas das principais tendências que considera mais importantes:

– 1. Fitness guiado pela tecnologia – wearables, apps e treino baseado em dados: No topo do ranking do ACSM pelo terceiro ano consecutivo, a tecnologia vestível (wearables) e os aplicativos de treino destacam sua relevância em monitorar o progresso e otimizar os exercícios. Dispositivos como smartwatches e monitores de frequência cardíaca proporcionam treinos personalizados, acompanham o sono, monitoram a recuperação e fornecem métricas valiosas para avaliar o desempenho.

Dr. Luigi enfatiza que, quando combinada com orientação especializada, essa tecnologia se torna uma ferramenta poderosa para ajudar as pessoas a permanecerem no caminho certo.

– 2. Envelhecimento saudável – programas de exercício para idosos: O envelhecimento ativo é essencial para manter a mobilidade e a independência nas tarefas do dia a dia, além de contribuir para a longevidade e a saúde mental. Segundo o pós-doutor em Nutrição Clínica e vice-presidente do departamento de Saúde e Bem-Estar da Herbalife, combinar exercícios regulares com dietas ricas em proteínas é crucial para combater a perda muscular comum no envelhecimento.

– 3. Programas de perda de peso e nutrição: Com o aumento global da obesidade, a gestão do peso continua sendo uma prioridade. Dr. Gratton destaca que uma perda de peso sustentável requer a combinação de treino aeróbico e de força, aliada a uma dieta nutritiva e controlada em calorias.

– 4. Treinamento de força para todos os níveis: O treino de força, baseado no princípio de sobrecarga progressiva, continua entre as tendências mais populares devido à sua eficácia em melhorar força, resistência e saúde geral. Para quem acha o levantamento de peso monótono, Dr. Luigi sugere métodos dinâmicos, como supersets, tri-sets ou até circuitos. Vale a pena tentar!

– 5. Treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT): O HIIT permanece entre os 10 primeiros devido à sua eficiência em queimar calorias e melhorar o condicionamento físico em sessões curtas de treino, ideal para quem tem uma agenda cheia. “A adaptabilidade do HIIT o torna acessível para todos, independentemente do nível de condicionamento físico”, afirma o especialista.

– 6. Exercícios para saúde mental: A conexão entre atividade física e saúde mental continua ganhando reconhecimento. Exercícios reduzem o estresse, melhoram o humor e promovem bem-estar emocional. “A liberação de neurotransmissores durante o exercício cria uma sensação de bem-estar, beneficiando o corpo e a mente”, diz.

– 7. Treinamento funcional para o dia a dia: O treino funcional, que imita atividades do cotidiano, tem conquistado cada vez mais adeptos por sua capacidade de aprimorar mobilidade, força e coordenação. Esse tipo de exercício se destaca por promover qualidade de vida e se adaptar a qualquer nível de condicionamento físico, tornando-se acessível para todos.

– 8. Coaching em saúde e bem-estar: Nos Estados Unidos, o coaching em saúde está crescendo rapidamente e se tornou um dos serviços mais populares de telemedicina no país. “Receber orientação de um coach ou participar de uma comunidade de bem-estar ajuda a criar hábitos saudáveis e duradouros, proporcionando motivação extra para alcançar mudanças positivas de forma consistente e sustentável”, finaliza. As informações são do jornal O Globo.

2025-02-07