Saúde Saiba quais hábitos saudáveis para ajudar o coração devem ser colocados em prática em 2025

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

O foco está na saúde cardiovascular e no fortalecimento do coração e dos pulmões, como corrida, ciclismo e natação, por exemplo. (Foto: EBC)

Depois das festas de fim de ano, de toda a comilança e de voltar das férias de janeiro, muitas pessoas resolvem colocar em prática cuidados que negligenciaram durante o ano anterior todo. Entre eles, hábitos saudáveis que estão relacionados à saúde do coração, como uma caminhada ou corrida, exercícios físicos, dieta e alimentação equilibrada. É preciso dar o primeiro passo, mas o médico cardiologista Marco Miguita, da Cardiocat, principal serviço de hemodinâmica em Londrina, pondera algumas dicas para quem quer sair do sedentarismo.

“É importante adotar medidas e práticas saudáveis, mas não podemos fazer tudo de uma vez. É preciso começar aos poucos, até para que o corpo consiga absorver melhor as mudanças”, ressalta o especialista. De acordo com o cardiologista, o primeiro passo é, literalmente, começar a caminhar. “Fazer uma caminhada leve, aumentar o ritmo aos poucos, já ajuda a movimentar o corpo e melhorar a saúde do coração”, afirma Miguita. O ideal é entre 150 a 300 minutos por semana, além de diminuir o tempo sentado. “A recomendação é importante para quem trabalha muito no computador.”

Em seguida, será necessário adotar uma alimentação saudável, sem exageros. “Mudar hábitos simples já ajuda, como incluir mais frutas e vegetais na alimentação, ir cortando os alimentos ultraprocessados, reduzir os açúcares, gordura trans, equilibrar o carboidrato”, ressalta o cardiologista. Miguita observa que uma boa alimentação ajuda a prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. “Consultar um nutricionista que prepare uma dieta personalizada é uma excelente maneira de escolher a alimentação correta.”

Outros hábitos na mira da saúde estão o fumo de qualquer natureza e a ingestão de bebida alcoólica. “O tabagismo é um grande vilão do coração, por isso é fundamental parar de fumar, cigarros, cigarros eletrônicos, charuto e qualquer outro do gênero. Já em relação às bebidas alcoólicas, é preciso ter equilíbrio, não exagerar e saber escolher que tipo é menos prejudicial”, ressalta Miguita. O cardiologista orienta ainda dormir bem, cuidar do peso, monitorar colesterol e glicemia, além de acompanhar a evolução da pressão arterial.

Reserve momentos para o que te faz feliz. Cuidar da mente também é cuidar do coração. Estresse crônico e ansiedade podem prejudicar a saúde cardiovascular. Reserve um tempo para fazer o que você ama: um hobby, momentos de lazer com a família, atividades que relaxem e tragam alegria. Pequenos prazeres no dia a dia contribuem para um coração mais saudável e feliz.

2025-02-06