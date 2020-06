Rio Grande do Sul As aulas presenciais nas escolas e faculdades gaúchas serão retomadas só em agosto no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Retorno será gradual, conforme calendário a ser apresentado na próxima segunda-feira. (Foto: EBC)

Durante a sua “live” desta quinta-feira (25), o governador Eduardo Leite anunciou que as aulas presenciais nas escolas, cursos técnicos e faculdades do Rio Grande do Sul só serão retomadas em agosto, de forma gradual, seja nas instituições públicas ou nas particulares. Um novo calendário com a previsão do retorno das atividades será apresentado na próxima segunda-feira.

Ele acrescentou que a Seduc (Secretaria Estadual da Educação) abrirá um processo de consulta pública para receber sugestões de entidades ligadas ao setor, bem como à assistência social, sobre a melhor estratégia para estruturar a volta das rotinas de ensino tradicionais. A transmissões presenciais de conteúdo estão paralisadas desde o final de março em todo o território gaúcho, por causa da pandemia de coronavírus.

Um plano apresentado em maio pelo Palácio Piratini previa a retomada das aulas presenciais em julho, o que acabou não se concretizando. Atualmente, as atividades ocorrem de forma remota, por meio de teleaulas e envio de materiais didáticos aos alunos. “Nós projetávamos originalmente o retorno para início de julho, e isso não acontecerá. O adiamento se deve ao aumento do número de casos de coronavírus e de hospitalizações por Covid-19 no Estado”, frisou o governador.

Novidades

Nesta sexta-feira (26), serão apresentadas novidades na logística do modelo de distanciamento controlado, imposto pelo governo do Rio Grande do Sul para conter o agravamento da pandemia e que utiliza as bandeiras amarela, laranja, vermelha e preta para indicar, respectivamente, áreas de baixo, médio, alto e altíssimo risco de contágio. Um mapa preliminar com as cores das 20 regiões do mapa gaúcho será divulgado a partir das 18h.

A nova sistemática contou com dados coletados até a noite desta quinta-feira, considerando-se os 11 indicadores de propagação da Covid-19 e da capacidade de atendimento de saúde. A partir da madrugada de sábado, as eventuais regiões que tiverem redução no risco epidemiológico já terão vigência da nova bandeira.

As regiões que permaneceram com a mesma cor ou tiverem aumento no nível terão prazo para ingressarem com recurso. Conforme salientou o governador Eduardo Leite na transmissão virtual desta quinta-feira, o prazo se encerra às 8h de domingo.

Com isso, durante o domingo,o Executivo poderá trabalhar sobre os dados e, na segunda-feira, o Gabinete de Crise terá elementos suficientes para fazer a análise e deliberar o resultado. A divulgação do mapa definitivo será feita durante a tarde de segunda e a vigência das bandeiras que ficaram mais restritivas começa a 0h de terça-feira.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul