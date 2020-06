Rio Grande do Sul Hospitais de cinco cidades da Serra Gaúcha receberam mais 15 respiradores artificiais do governo do Estado

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Lote tem como destino Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi e Vacaria. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Localizadas na Serra Gaúcha, as cidades de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi e Vacaria receberam da SES (Secretaria Estadual da Saúde) mais 15 respiradores artificiais para reforçar o atendimento hospitalar de casos graves de coronavírus em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). Os equipamentos serão utilizados também em ações de deslocamento de pacientes.

O lote foi habilitado pelo Ministério da Saúde e as entregas estão realizadas ao longo desta semana, contemplando as seguintes instituições de saúde da região: Hospital Pompeia (Caxias), Hospital Tacchini (Bento), Hospital São Carlos (Farroupilha), Hospital São Pedro (Garibaldi) e Hospital Nossa Senhora da Oliveira (Vacaria).

Ampliação

O governo do Estado pretende ampliar em mais de 100% a quantidade de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) para atendimento pela rede pública hospitalar no âmbito do SUS, chegando a um total de 1.909 leitos. Até o momento, o incremento no Estado foi de quase 70%, já que no início de março havia 933 estruturas desse tipo e hoje são quase 1,6 mil disponíveis.

Em 14 de maio, poucos dias após a implementação do modelo de Distanciamento Controlado, o Estado tinha 973 leitos à disposição. O governo anunciou em 17 de maio a ampliação de 270 leitos e, em 5 de junho, de mais 314. O total chegou a 1.557. “Fomos habilitando e ampliando a estrutura de leitos ao longo desse período”, resumiu o governador Eduardo Leite durante transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quinta-feira (25).

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) também pediu mais 125 respiradores para hospitais que já têm equipamentos, estrutura adequada e possibilidade concreta de equipes multiprofissionais para a instalação dos aparelhos. “Além de médicos e enfermeiros, uma UTI precisa de retaguarda maior”, explicou a titular da pasta, Arita Bergman.

Habilitação

A SES aguarda, ainda, a habilitação de 33 leitos por parte do Ministério da Saúde. O pedido foi feito no dia 15 de junho e, quando for atendido, o Rio Grande do Sul deve chegar a 1.590 leitos de UTI para atendimento de pacientes adultos pelo SUS.

Na última quarta-feira, a pasta solicitou a habilitação de mais 21 leitos, totalizando 54 pedidos neste mês. Já para julho, há uma previsão de encaminhamento das habilitações de outras 298. Se esses processos se confirmarem, o Rio Grande do Sul terá 1.909 leitos, um incremento de 104,6% na rede hospitalar.

Arita Bergmann alerta que somente a habilitação dos leitos não garante o atendimento. Isso porque também é preciso que haja equipe técnica, estrutura dos hospitais e medicação para sedação de pacientes.

(Marcello Campos)

