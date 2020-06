Magazine Caio Castro aparece com Grazi Massafera e a família dela durante a quarentena

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Atriz postou vídeo com o namorado e familiares assistindo TV. (Foto: Reprodução/Instagram)

Grazi Massafera postou em seu Instagram, na noite desta quinta-feira (25), um vídeo no qual aparece com a família e o namorado, Caio Castro, durante a quarentena na pandemia do novo coronavírus.

No registro, Grazi mostra diversos familiares sentados no sofá enquanto assistem TV, assim como ela e Caio, que aparece logo ao lado dela, vidrado na telinha. “Quarentando em família semana de aniversário. Detalhe ‘praia apagada no sofá'”, escreveu Grazi, que completa 38 anos de idade neste domingo (28).

Recentemente, em live com Marcos Mion, Caio e Grazi falaram brevemente sobre o namoro, que recentemente se tornou ainda mais oficial com a postagem dos atores nas redes sociais no Dia dos Namorados.

Durante o papo, que acontecia apenas entre o ator e Mion, Grazi deixou um comentário na live chamando a si mesma de amor da vida do Caio, como brincadeira. Mas o apresentador não perdeu a oportunidade e contou para o amigo – para a surpresa de todos, Grazi estava pertinho do namorado no momento.

“Essa foto está tão bonita. Sabe o que eu sei? Você está numa fase boa, está te fazendo bem pra caramba. Não está?”, perguntou Mion ao mostrar a imagem postada por Caio na ocasião especial. “Maravilhoso”, respondeu o ator, que já havia dito que é reservado com essa assunto.

Ao saber do comentário de Grazi, Caio chamou a namorada para dar “oi” para o amigo. “Vem aqui agora. Dá um oi pra ele. Deixa de ser sem educação. Vou contar até três – aqueles loucos, né?”, brincou. “Vem aqui, amor da minha vida”, continuou, assim então convencendo Grazi.

Ela também comentou sobre o bem que a relação está fazendo para ela. Mion comenta que os dois têm “a energia igual”. “Essa é a melhor coisa. Eu estava falando isso para o Caio, é a gente poder ser a gente mesmo, sem filtro, sem nada. A gente junto é totalmente isso”, garantiu a atriz.

