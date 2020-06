Magazine Patricia Poeta e Fernanda Gentil assumem o “Encontro” nas férias de Fátima Bernardes

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Para comandar o “Encontro” no lugar de Fátima, uma dupla de peso vai se revezar: Patrícia Poeta e Fernanda Gentil. (Foto: Reprodução)

A partir do dia 6 de julho, Fátima Bernardes vai tirar suas já tradicionais férias de julho. E, para comandar o “Encontro” em seu lugar, uma dupla de peso vai se revezar: Patrícia Poeta e Fernanda Gentil.

A apresentadora do É de Casa, Patrícia Poeta, que já conhece bem o funcionamento da atração, estará à frente do matinal de 6 a 11 de julho. Já Fernanda Gentil vai estrear no comando do Encontro ao longo da semana seguinte.

Ana e Fernanda seguirão ao vivo promovendo encontros entre famosos e anônimos para o debate de questões atuais e importantes, ligadas tanto ao factual quanto ao entretenimento. Além, é claro, de muita música.

Estreando na função enquanto o Se Joga não volta ao ar, Gentil, que atualmente tem um quadro no É de Casa, garante que ocupar o lugar que pertence à Fátima Bernardes por alguns dias é uma grande responsabilidade.

“Em todas as oportunidades que tive sempre tornei muito pública a minha admiração pela Fátima; como jornalista, jornalista esportiva, mulher, mãe, e todos os outros papéis que ela exerce diante dos nossos olhos em rede nacional. Sou uma eterna aprendiz quando a vejo em ação. Pisar no palco dela por cinco dias não é um sonho realizado – é um sonho que nunca foi nem sonhado. Só posso agradecer a ela e toda equipe do programa pela confiança”, fala.

O ‘Encontro com Fátima Bernardes’ vai continuar ao vivo, com a participação de Ana Maria Braga, até a volta de Fátima, prevista para o dia 20 de julho.

