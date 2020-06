Magazine Lívia Andrade descarta ser “a protegida” de Silvio Santos

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







"Eu não sou e nunca fui a protegida do Silvio", diz Lívia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após o adiamento do retorno do programa “Fofocalizando” à grade do SBT e do desabafo de Lívia Andrade sobre questão, a apresentadora revolveu falar mais sobre a sua relação com Silvio Santos. A famosa refutou o rótulo de “protegida” do dono da emissora. Ela lamentou que esse tipo de comentário apenas atrapalhou a sua carreira dentro do SBT.

“Isso que está acontecendo (a questão do “Fofocalizando”) prova que não sou e nunca fui a protegida do Silvio. Não adianta falar ou tentar se defender, tem coisas que só o tempo prova e mostra”, afirmou Lívia Andrade.

“Nunca me senti ‘a protegida’. Na verdade, isso só me atrapalhou e muito! Além de gerar uma ciumeira danada, também gerou problemas de convívio no meu meio de trabalho. É péssimo saber que te olham e acham que você está ali por ser protegida de alguém! A ‘protegida’ nunca vai ser reconhecida por seu trabalho, pelo seu talento, por seu comprometimento, versatilidade e responsabilidade. Na verdade foi tudo muito mais difícil para mim. Sempre tive que provar, sempre fui testada, sempre me olhavam desconfiados no começo. Eu me esforcei demais para provar que era uma boa profissional”, completou.

Lívia Andrade afirmou que trabalha por questões financeiras e não por vaidade. A apresentadora acredita que, por conta disso, se dedica ao máximo em tudo que faz na televisão. Ela contou que, se um dia receber uma proposta melhor, não pensará duas vezes em aceitar.

“Tem gente que trabalha na televisão por ego e vaidade, eu trabalho por dinheiro mesmo! Por isso levo tudo muito a sério e tudo é muito importante para mim. Eu dependo do meu trabalho! É daí que tiro meu sustento e pago as minhas contas. Claro que eu amo o meu trabalho, adoro o que faço! Mas se um dia aparecer um outro trabalho que me pague mais, me exija menos e que me dê o mesmo prazer eu troco”, finalizou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine