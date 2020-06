Magazine Por causa dos cuidados com o coronavírus, a Globo recorre à tecnologia para produzir cenas de beijos e de abraços em novelas

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Novelas da Globo vão adaptar beijos com efeitos visuais na retomada. (Foto: TV Globo/Divulgação)

A TV Globo tomou mais uma medida para voltar a gravar suas novelas provavelmente no mês que vem. Sequências com beijos na boca e abraços serão feitas através de efeitos visuais, informou o colunista Daniel Castro.

As gravações foram paralisadas no meio do mês de março, portanto há mais de três meses, ou seja, há cerca de 100 dias. Já se sabe que cenas com crianças e animais deverão ser evitadas pelos autores, bem como sequências noturnas.

“A gente está estudando todas as possibilidades para ajudar a viabilizar as novelas”, explicou Uno de Oliveira, responsável pelos efeitos especiais da emissora carioca.

“A gente vai trabalhar com coisas muito simples, como um beijo, um toque, mas isso não é simples de fazer. Tem que ser um efeito invisível, as pessoas não podem perceber que é um efeito gráfico, acrescentou Uno. “Entre um cenário de indefinições, a Globo já tinha pensado em redobrar os cuidados para as cenas fundamentais para as histórias, como a descoberta por Lurdes (Regina Casé) que Danilo (Chay Suede) é Domênico, seu filho perdido em “Amor de Mãe”, trama que deixou a grade em 21 de março, sendo substituída por “Fina Estampa”.

Cenas externas

Já se sabe também que as externas serão praticamente nulas. “Estamos estudando formas de trazer as externas para dentro do estúdio. Uma solução é mandar uma equipe pequena à praia para gravar a base (que são várias cenas misturadas, algumas produzidas em computadores). A mesma coisa com carros, vamos ter que trazê-los para os estúdios”, completou o profissional.

A expectativa é que o número de cenas feitas em computação só tende a aumentar. Além disso, sequências mais simples como de dois personagens em um diálogo tomarão o dobro do tempo. Porque serão feitas separadamente, da mesma forma que ocorre quando um ator interpreta os dois personagens. Diante de tudo isso, não haverá condição de gravar um capítulo por dia.

Cronograma afetado

A pandemia do novo coronavírus afetou drasticamente todo o cronograma de estreias da Globo. No mês passado “Um Lugar ao Sol” teria estreado na faixa das nove, assim como a nova temporada de “Malhação”. Agora, a emissora pode recorrer a uma reprise assim que “Amor de Mãe” chegar ao fim. “Salve-se Quem Puder” deve voltar ao ar só em novembro. Na retomada, terá novos personagens e baixas no elenco com as saídas de José Condessa e Sabrina Petraglia, grávida do segundo filho. “Nos Tempos do Imperador” também não tem mais previsão de estreia na faixa das seis. Comprometendo, assim, “Além da Ilusão” com Larissa Manoela estreando na Globo já como protagonista.

