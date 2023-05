Tecnologia As buscas no Google estão prestes a mudar graças à inteligência artificial

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Empresa anunciou atualização do Google Search. (Foto: Unsplash)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google está avançando com seus planos de trazer recursos de bate-papo de inteligência artificial (IA) para seu principal mecanismo de pesquisa, enquanto trabalha para acompanhar uma onda de novas ferramentas de IA que podem ameaçar o domínio da empresa pela primeira vez em décadas.

A empresa disse que o próximo passo na evolução do Google Search, a ferramenta de buscas do Google, é usar um chatbot com inteligência artificial para responder a perguntas “que você nunca pensou que o Search poderia responder” e ajudar os usuários a obter as informações que desejam mais rápido do que nunca.

Com a atualização, a aparência dos resultados de busca do Google é visivelmente diferente. Quando os usuários digitam uma pergunta na barra de pesquisa principal, eles veem automaticamente uma janela pop-up com uma resposta gerada por inteligência artificial, além de exibir os resultados tradicionais.

Os usuários agora podem se inscrever para a nova versão do Google Search, que será lançada pela primeira vez nos Estados Unidos, por meio do aplicativo do Google ou do navegador Chrome para desktop. Um número limitado de usuários terá acesso nas próximas semanas, de acordo com a empresa.

As atualizações foram reveladas no Google I/O, o evento anual para desenvolvedores da empresa, que se concentrou em uma mistura de produtos de IA e hardware. No evento, o Google também anunciou o PaLM 2, seu mais recente modelo de linguagem de inteligência artificial para competir com o GPT-4 do criador do ChatGPT, OpenAI.

Essa mudança marca um grande passo para a tecnologia que alimenta os produtos de inteligência artificial da empresa, prometendo ser melhor em lógica, raciocínio de bom senso e matemática. Também pode gerar código especializado em diferentes linguagens de programação.

Os movimentos ocorrem quando os rivais do Google, incluindo a Microsoft, estão correndo para desenvolver e implantar recursos de IA em mecanismos de busca e ferramentas de produtividade após o sucesso do ChatGPT. A imensa atenção no ChatGPT supostamente levou a administração do Google a declarar um status de “código vermelho” para seu negócio de buscas.

Além das mudanças na ferramenta de buscas, o Google está expandindo o acesso ao seu chatbot atual, Bard, que funciona fora do mecanismo de pesquisa e pode ajudar os usuários a concluir tarefas como esboçar e escrever rascunhos de redações, planejar o chá de bebê de um amigo e obter ideias para o almoço com aquilo que eles têm na geladeira.

Anteriormente disponível para alguns usuários por meio de uma lista de espera apenas nos EUA, a ferramenta em breve estará disponível para todos os usuários em 120 países e 40 idiomas.

O Google também está lançando extensões para o Bard em seus próprios serviços, como Gmail, Sheets e Docs, permitindo que os usuários façam perguntas e colaborem com o chatbot nos aplicativos que estão usando.

Mas a incorporação de chatbots de inteligência artificial traz alguns riscos. Essas ferramentas levantaram preocupações sobre tom e precisão, o que é de particular importância para o mecanismo de busca online que há muito é a base de negócios do Google.

Na demonstração virtual da ferramenta feita pela antes do anúncio, a ferramenta de pesquisa de IA respondeu em segundos perguntas sobre por que as abelhas eram tão importantes para o nosso ecossistema, se o Sound Hotel, em Portland, Oregon, tem bicicletas Peloton (tem) e quais os acampamentos locais de xadrez para crianças.

A ferramenta verifica sites, extrai informações relacionadas e as empacota de maneira organizada na parte superior da página de resultados, destacando as fontes em uma seção separada ao lado.

Mas não é perfeita. Em uma busca pelas “melhores pizzarias da cidade de Nova York”, os resultados foram preenchidos com restaurantes de São Francisco.

Cathy Edwards, vice-presidente de pesquisa do Google, disse que ainda é “muito cedo” e que a empresa continuará fazendo mudanças nas próximas semanas e meses.

“Nós realmente queremos aprender e resolver os problemas”, disse Edwards. “Não queremos trazer essa experiência para todos até que estejamos confiantes de que conseguimos”.

Ao contrário de outros chatbots, como o ChatGPT, a ferramenta My AI, do Snapchat, e o Bard, a ferramenta do Google Search é deliberadamente desprovida de “persona”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/as-buscas-no-google-estao-prestes-a-mudar-gracas-a-inteligencia-artificial/

As buscas no Google estão prestes a mudar graças à inteligência artificial

2023-05-15