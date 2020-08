Geral As companhias aéreas alegam situação catastrófica e pedem a suspensão do pagamento de multas até o início do ano que vem

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Abear afirma que a suspensão faria as companhias evitarem desembolsar milhões de reais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) enviou um pedido à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) afirmando que o cenário do setor é catastrófico e pedindo a suspensão temporária de pagamento de multas administrativas até 31 de janeiro de 2021, segundo informações do blog de Guilherme Amado, da revista Época.

A Abear afirma que a suspensão faria as companhias evitarem desembolsar milhões de reais. Ainda segundo o blog, a associação argumenta que os contratos de arrendamentos de aeronaves e de compra de peças e combustíveis são feitos em dólar, o que tem deixado as empresas com pouco capital de giro.

Demanda global tem queda

A demanda global por viagens aéreas domésticas e internacionais, medida em passageiros quilômetros pagos (RPK), registrou queda de 86,5% em junho, em relação ao mesmo mês de 2019, informou a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês). A oferta calculada em assentos quilômetros ofertados (ASK), por sua vez, recuou 80,1% na mesma comparação. Com isso, a taxa de ocupação dos aviões ficou em 57,6%, retração de 26,8 pontos percentuais.

“O tráfego de passageiros atingiu o fundo do poço em abril, mas a força da recuperação tem sido muito fraca. A melhoria que temos visto está ocorrendo em voos domésticos. Os mercados internacionais continuam em grande parte fechados. E em muitas partes do mundo as infecções ainda estão aumentando. Tudo isso indica um período de recuperação mais longo e mais sofrimento para a indústria e a economia global”, disse o CEO e diretor geral da IATA, Alexandre de Juniac.

No primeiro semestre, o transporte aéreo global de passageiros acumula retração de 58,4%, em relação a igual período de 2019, com queda de 51,0% na oferta na mesma comparação. A taxa de ocupação dos aviões ficou em 69,6%, redução de 12,4 pontos percentuais.

Cargas

O transporte aéreo global de cargas teve redução de 17,6% em junho, diante de igual mês de 2019. A oferta de espaço nas aeronaves para essa atividade teve queda de 34,1% na comparação anual. O aproveitamento das aeronaves cresceu 11,5 pontos percentuais, para 57,3%. De janeiro a junho, a demanda por remessas aéreas acumula retração de 14,5%, em relação a igual período do ano passado, com diminuição de 23,2% na oferta e aproveitamento dos aviões de 52,3%, alta de 5,3 pontos percentuais. As informações são da revista Época e da Abear.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral