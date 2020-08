Geral Um a cada três brasileiros já furou o isolamento social para ir a festas, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Um terço dos brasileiros afirma ter voltado a ir a festas ou reuniões familiares em casa. (Foto: Reprodução)

Cerca de um a cada três brasileiros (32%) voltou a ir a festas ou reuniões familiares dentro de casa, mesmo com a pandemia, apontou uma pesquisa da empresa Demanda, para medir o sentimento geral da população sobre a retomada das atividades de lazer, além de entender novas exigências de consumidores após o isolamento. As informações são do blog de Guilherme Amado, da revista Época

O levantamento mostrou que 37% já foram a algum comércio não essencial de rua, 25% foram a shopping, 20% a restaurantes, 11% a praias, 9% a academias, 7% a bares ou cultos religiosos e 3% a parques de diversão ou eventos infantis.

Apenas 1% afirmou ter ido a eventos esportivos ou jogos de futebol, shows ou eventos musicais, cinema e teatro.

As reuniões familiares são as atividades mais citadas pelos entrevistados quando questionados sobre o que têm mais interesse de retomar, com 53% respondendo com notas 9 ou 10 numa escala de 0 a 10 de vontade.

Em seguida, dentro das notas 9 ou 10, vêm praia (45%), restaurantes (31%), cinema (26%), cultos religiosos (21%), academia (21%), shows ou eventos musicais (20%) e bares (18%).

A pesquisa foi feita pela internet com 1.090 pessoas, de 16 a 21 de julho, tem índice de confiabilidade de 95% e margem de erro de 3 pontos percentuais.

Porto Alegre

A Guarda Municipal atuou neste sábado (1º) em Porto Alegre na fiscalização do cumprimento dos decretos da prefeitura para dispersar aglomerações. No Parque Marinha do Brasil, a corporação precisou interromper uma partida de futebol. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) também constatou a presença de veículos dentro do parque.

O índice de isolamento social de Porto Alegre ficou em 39,7% na sexta-feira (31), bem abaixo da meta de 55% estipulada pela prefeitura.

O índice de ocupação de UTIs (unidades de terapia intensiva) estava, neste sábado pela manhã, em 87,61%, com três locais com capacidade esgotada (hospitais da Restinga, Santa Ana e Porto Alegre), e 312 pessoas com Covid-19 e mais 40 com suspeita, totalizando 352 pessoas com a doença.

No último dia 26, a Brigada Militar do RS prendeu em flagrante dois homens que comandavam festa clandestina com drogas e armas em uma casa na praia de Costa do Sol, em Cidreira (Litoral Norte). Eles tinham revólveres na cintura e guardavam 20 buchas de cocaína e máquina de cartão de crédito em um veículo com placa de Eldorado do Sul. Outras 45 pessoas foram liberadas após assinar termo circunstanciado. As informações são da revista Época e da prefeitura de Porto Alegre.

