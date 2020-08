Geral No Rio, médico ameaça paciente com arma e vai preso

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Médico foi preso em flagrante por posse ilegal de armas. (Foto: Reprodução)

Policiais da 16ª DP (na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro) prenderam em flagrante na última quinta-feira (30) um médico pneumologista acusado de porte ilegal de arma de fogo e ameaça. De acordo com a polícia, o médico se desentendeu com um paciente que havia requisitado uma consulta por estar com Covid-19 e para verificar sua saúde pulmonar.

Na discussão, o médico teria se aborrecido e alegado que o paciente estava lhe xingando. Durante a consulta, o médico teria questionado a qualidade do teste realizado para a doença, o que teria gerado a confusão. Exaltado ele teria mostrado ao paciente uma arma que estava na mochila. No carro do médico, no estacionamento, policiais encontraram um revólver calibre 38, uma pistola 32, um soco inglês, duas facas, 24 munições não deflagradas de calibre 38, nove munições de calibre 32 e um carregador de pistola 32. Preso em flagrante o médico foi encaminhado para a administração penitenciária.

Ele foi autuado pela prática dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Sindicância

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) abriu uma sindicância para apurar o caso do médico pneumologista. O procedimento, segundo o conselho, é sigiloso, e segue as normas do Código de Processo Ético Profissional.

“O Cremerj reitera que é, veementemente, contrário a qualquer tipo de violência e que a boa prática da Medicina depende do bom relacionamento entre médico e paciente”, informou o conselho em nota.

Estudante preso

Em outro caso ocorrido no Rio de Janeiro, também na Barra da Tijuca, policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) prenderam na quinta-feira (30) um estudante de odontologia acusado de exercício ilegal da profissão. O ajudante dele foi conduzido para a delegacia por usar produtos impróprios para o tratamento dentário.

Os dois foram presos em flagrante no consultório no momento em que se preparavam para atender um paciente. De acordo com relato de testemunhas, os dois realizavam diversos procedimentos odontológicos, incluindo cirurgias e extrações.

No interior da clínica, policiais que foram com fiscais do Conselho Regional de Odontologia encontraram diversos materiais vencidos e impróprios para a utilização. O falso dentista foi posto à disposição da Justiça. As informações são da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do jornal O Dia.

