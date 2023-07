Política As conversas nada secretas que o senador Marcos do Val teve com amigas sobre a trama golpista

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Senador diz, em grupos de mensagens, que partiu do ex-presidente a ordem para "executar a ação". (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Marcos do Val compartilhou em grupos do WhatsApp detalhes sobre a trama golpista para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nas conversas, ele reafirma a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no plano e sugere que a ida do ex-capitão aos Estados Unidos estaria relacionada com a execução do golpe.

As mensagens foram encontradas no celular do parlamentar apreendido pela Polícia Federal e reveladas pelo jornal O Globo. O site G1 também confirmou o conteúdo das conversas. Segundo o relatório de investigação, Do Val compartilhou informações em dois grupos chamados “Chefias” e “Amigas para a eternidade”.

O relato dos investigadores mostra que no início da troca de mensagens o parlamentar costumava ser cauteloso, orientado os participantes a deletarem as mensagens. Aos poucos, porém, passou a não mais dar a orientação aos interlocutores. Ele compartilhava, inclusive, áudios entusiasmados sobre o andamento da preparação de golpe.

“Eu tô vibrando, vibrando, mas já vou apagar a mensagem!”, escreveu uma das participantes após receber um áudio do deputado sobre a trama investigada.

Em um momento de agitação, Do Val afirmou que possuía elementos para derrubar tanto Lula, quando Jair Bolsonaro (PL). “Estou com a bomba da (sic) mão para destruir Bolsonaro e outra para destruir o Lula”, contou o senador no grupo ‘Amigas’.

As mensagens capturadas pelos investigadores reafirmam uma das primeiras versões expostas pelo senador sobre o plano de golpe: Bolsonaro sabia da trama. Nas conversas, ele diz que o ex-presidente estava ciente dos planos elaborados por Daniel Silveira (PTB-RJ) para gravar ilegalmente Alexandre de Moraes. Conforme registra o jornal, Do Val chegou a relacionar a “fuga” de Bolsonaro aos Estados Unidos, assim que derrotado nas eleições, com o plano de golpe em questão.

“Eu fui convidado por ele (Bolsonaro) para fazer essa ação. Como integrante da CCAI (Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência), fui dando corda para ver até onde ele iria. Na eminência (sic) de fato acontecer eu passei para ele que estaria cometendo um crime gravíssimo contra a democracia e de lá reportei para o órgão responsável. Foi diante disse que ele fugiu para os EUA”, disse.

Do Val também compartilhou no grupo prints de conversas que teve sobre o plano com o ex-deputado Daniel Silveira e compartilhou uma mensagem que teria enviado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Em outro momento, o parlamentar comentou mensagens que lamentavam o destino e a derrocada de Bolsonaro. “Ele (Bolsonaro) não estava mais preocupado com o Brasil, mas por ser preso”, disse o senador.

Instado a agir pelos participantes do grupo, Do Val continuou se posicionando como peça-chave no tabuleiro político. “Simplesmente está em minhas mãos o destino de 2 presidentes”, escreveu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/as-conversas-nada-secretas-que-o-senador-marcos-do-val-teve-com-amigas-sobre-a-trama-golpista/

As conversas nada secretas que o senador Marcos do Val teve com amigas sobre a trama golpista

2023-07-12