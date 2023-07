Saúde Os 7 sinais de gordura no fígado, doença que acomete 3 em cada dez brasileiros

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Dor na parte superior do abdômen é um dos sinais de um fígado gorduroso. (Foto: Reprodução)

A esteatose hepática, comumente conhecida como gordura no fígado, é um distúrbio caracterizado pelo acúmulo de gordura acima do normal nas células do fígado. Em quadros avançados, esse amontoado pode causar uma inflamação, levando a quadros de hepatite gordurosa, cirrose hepática e nos casos mais graves, câncer. Especialistas apontam que 25% da população brasileira apresentam a condição.

Além disso, um estudo recente que contou com a colaboração Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) detectou que a esteatose hepática aumenta em 30% o risco do desenvolvimento de diabetes.

De acordo com o Ministério da Saúde, nos quadros mais leves a doença se apresenta como assintomática. Porém, em quadros intermediários e mais avançados, nos quais ela já tomou conta do órgão, alguns sintomas tendem a aparecer.

Os sinais de um fígado gorduroso

Alguns sinais estão conectados diretamente com o estado de desenvolvimento da doença, por isso, é importante diferenciar. No intermediário, é normal os pacientes sentirem: Dor na parte superior do abdômen; Perda de apetite; Sensação de cansaço e fraqueza frequentes; Dor de cabeça constante.

Enquanto no avançado, em que o fígado já está inflamado e com fibrose. Os principais sintomas são: Hemorragias; Icterícia (pele e olhos amarelados); Alterações do sono.

Como é realizado o diagnóstico de gordura no fígado?

O diagnóstico da gordura no fígado geralmente é realizado por meio de exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. O médico também pode solicitar exames de sangue para avaliar a função hepática e para verificar a presença de possíveis causas subjacentes da doença, como hepatite viral, alcoolismo, diabetes ou obesidade.

Em alguns casos, pode ser necessário realizar uma biópsia hepática para confirmar o diagnóstico e avaliar o grau de lesão hepática causada pela gordura acumulada.

Como eliminar a gordura no fígado?

Antes de qualquer coisa, é importante destacar que a eliminação de gordura requer um cuidado médico adequado e acompanhamento regular, uma vez que essa condição pode ser causada por diversos fatores, incluindo o consumo excessivo de álcool, obesidade, diabetes e outros problemas de saúde.

Algumas medidas que podem ajudar a eliminar a gordura no fígado são: Adotar uma dieta equilibrada e saudável, que inclua frutas, verduras, legumes, grãos integrais e proteínas magras; Evitar o consumo de alimentos ricos em gordura, açúcar e sal, além de bebidas alcoólicas e refrigerantes; Praticar atividade física regularmente; Perder peso, caso haja excesso de peso ou obesidade; Controlar doenças, como diabetes e colesterol alto, por meio do uso de medicamentos e acompanhamento médico; Evitar o uso de medicamentos e suplementos sem orientação médica.

É importante ressaltar que a eliminação da gordura no fígado pode levar tempo e requer mudanças significativas no estilo de vida e hábitos alimentares. Por isso, é fundamental buscar acompanhamento médico adequado para receber as orientações necessárias e monitorar a evolução do tratamento.

O que não comer quando se tem gordura no fígado?

Para controlar a gordura no fígado, é importante evitar alimentos que possam sobrecarregar o órgão e agravar a situação. Alguns alimentos que devem ser evitados são: Alimentos processados e industrializados, como salgadinhos, refrigerantes, bolachas recheadas, entre outros; Carnes gordurosas, como bacon, linguiça, picanha, entre outros; Frituras em geral, como batata frita, frango frito, pastel, etc.; Bebidas alcoólicas; Doces e sobremesas ricas em açúcar, como chocolates, sorvetes, bolos, entre outros; Carboidratos refinados, como pão branco, massas, arroz branco, entre outros.

