Grêmio “As dores não deixaram”, diz o técnico do Grêmio sobre ausência de Suárez

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











No aquecimento, Suárez saiu mais cedo e ficou no banco de reservas. Na foto, o técnico Renato Portaluppi Foto: Lucas Uebel/Grêmio No aquecimento, Suárez saiu mais cedo e ficou no banco de reservas (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando em Salvador na noite desta terça-feira (04), o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Bahia no primeiro duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil. No momento em que a escalação foi divulgada, Suárez estava como titular. No aquecimento, o centroavante sentiu dores e foi cortado do time ficando no banco de reservas.

Mesmo no banco de reservas, o camisa 9 não chegou nem a entrar em campo durante a partida. Antes de fazer o aquecimento, o uruguaio já estava sentido dores dentro do vestiário. O centroavante foi titular no jogo de sábado (01) contra o mesmo Bahia pelo Campeonato Brasileiro.

A tendência era que o uruguaio pudesse ser poupado, mas o treinador optou por força máxima. Renato Portaluppi explicou o motivo de não ter utilizado o craque durante a partida.

“Suárez não tinha condições. Ficou no banco porque não conseguimos substituir por outro jogador. Ele queria jogar hoje de novo, mas as dores não deixaram. Faria tudo de novo e daqui pra frente vai ser assim. Quando ele me pedir para jogar, me passar confiança, vai jogar. Se as dores não deixarem, vamos poupar”, disse o treinador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/as-dores-nao-deixaram-diz-tecnico-do-gremio-sobre-ausencia-de-suarez/

“As dores não deixaram”, diz o técnico do Grêmio sobre ausência de Suárez

2023-07-05