Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

O profissional atua desde 2019 na diretoria do clube gaúcho Foto: Divulgação/Inter O profissional atua desde 2019 na diretoria do clube gaúcho (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

O Inter anunciou o novo diretor de futebol do clube. José Olavo Bisol, que atua na diretoria desde 2019, assume a pasta a partir desta quarta-feira (05).

Advogado, empresário e conselheiro do clube, ele exerceu os cargos de assessor da presidência e assessor do conselho de gestão nas áreas jurídica e política. No cargo, trabalhará junto com Felipe Becker, vice-presidente de futebol, dando suporte ao trabalho dos profissionais.

Após a crise no mês de maio, o Inter demitiu William Thomas, então diretor de futebol. Na época, o presidente Alessandro Barcellos preferiu fazer as mudanças nos cargos diretivos e manteve o técnico Mano Menezes.

