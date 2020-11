Mundo As eleições nos Estados Unidos: O que há de verdadeiro ou de falso em oito acusações de Trump sobre fraude na apuração dos votos

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

O presidente Donald Trump fez um pronunciamento sobre a apuração dos votos para a eleição presidencial ocorrida três dias antes, com uma série de acusações de fraude para as quais não apresentou indícios ou provas. Saiba aqui o que elas têm de verdadeiro ou falso.

1) Trump: “Venho falando sobre os votos pelo correio há muito tempo. Isso realmente destruiu nosso sistema. É um sistema corrupto e torna as pessoas corruptas”.

O presidente americano já fez mais de 70 postagens no Twitter colocando em dúvida os votos pelo correio, citando “fraude eleitoral” ou eleições “roubadas” desde abril. Mas não há nenhuma evidência de que o sistema seja fraudulento.

O próprio presidente já votou pelo correio no passado. Ele vivia fora do Estado da Flórida, onde tinha o registro eleitoral, e solicitou um voto pelo correio.

2) Trump: “Eles enviaram pelo correio dezenas de milhões de cédulas não solicitadas sem qualquer medida de verificação”.

Todas as formas de votação pelo correio têm medidas de segurança – como a checagem de que as cédulas vieram do endereço registrado do eleitor e a exigência de assinaturas nos envelopes. A votação pelo correio nos Estados Unidos não é algo novo – o sistema já vem sendo usado há muitas eleições.

3) Trump: “É impressionante como essas cédulas pelo correio também são tão unilaterais.”

O presidente Trump criticou repetidamente os planos de expandir o voto por correspondência, dizendo – sem evidências reais – que estava sujeito a “fraudes tremendas”. Há evidências na contagem de votos de que foi isso que aconteceu: os eleitores democratas estiveram mais propensos a votar pelo correio, enquanto republicanos preferiram votar pessoalmente no dia.

4) Trump: “Na Geórgia, um cano estourou em um local distante, totalmente sem relação com o local… e eles pararam de contar por quatro horas”.

O cano estourou na State Farm Arena e afetou uma sala onde os votos de ausentes estavam sendo tabulados. A equipe divulgou um comunicado à imprensa, no qual informa que nenhuma cédula foi danificada e nenhum equipamento foi afetado. “Houve um breve atraso na tabulação das cédulas de ausentes enquanto os reparos estavam sendo conduzidos”, diz a nota.

5) Trump: “Existem agora apenas alguns estados a serem definidos na corrida presidencial. O aparelho de votação desses estados é dirigido em todos os casos por democratas.”

Não é verdade que “em todos os casos” os estados sejam governados por democratas.

Na Geórgia, o governador e as duas casas legislativas são controlados por republicanos. O secretário de Estado, encarregado da administração da eleição, é Brad Raffensperger, que é republicano. Trump no Twitter, em 2018, elogia Raffensperger. O presidente dos EUA diz que “Brad Raffensperger será um fantástico Secretário de Estado da Geórgia”. Para dar outro exemplo, Nevada, também tem um secretário de estado republicano supervisionando sua eleição.

6) Trump: “Eles não permitiriam observadores legalmente previstos”.

O presidente Trump questionou a percepção da falta de acesso dos observadores republicanos em certas cidades administradas por democratas, como Filadélfia e Detroit. Mas a verdade é que os observadores das pesquisas foram autorizados a observar a contagem em ambas as cidades.

7) Trump: “Se você contar os votos ilegais, eles podem tentar roubar a eleição de nós. Se você contar os votos que chegaram atrasados, estamos olhando para eles com muita força, mas muitos votos chegaram atrasados”.

O presidente Trump está sugerindo que contar os votos por correspondência que chegam após o dia das eleições é “ilegal”. Mas a verdade é que as cédulas atrasadas podem ser contadas em cerca de metade dos Estados dos EUA – desde que tenham o carimbo do correio até 3 de novembro. Isso inclui os Estados da Pensilvânia, Nevada e Carolina do Norte.

8) Trump: “Um grande centro de contagem de votos em Detroit cobriu as janelas novamente com grandes pedaços de papelão e, assim, queriam bloquear a área de apuração”.

O procurador da cidade de Detroit, Lawrence Garcia, disse em um comunicado: “Algumas – mas não todas – as janelas estavam cobertas, porque os eleitores sentados perto dessas janelas expressaram preocupação com as pessoas fora do centro fotografando e filmando-as e a seu trabalho.”

