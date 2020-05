Política “As Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade”, diz ministro da Defesa

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

"A liberdade de expressão é requisito fundamental de um País democrático", afirmou Fernando Azevedo e Silva Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou em nota, nesta segunda-feira (04), que as Forças Armadas “cumprem sua missão constitucional”. “As Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Este é o nosso compromisso”, diz o comunicado.

A nota do general também classifica como “inaceitável” a agressão a profissionais de imprensa. No domingo (03), Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, jornalistas e fotógrafos foram agredidos enquanto registravam uma manifestação de apoio ao governo e contra o STF (Supremo Tribunal Federal) e o Congresso, em frente ao Palácio do Planalto. Alguns manifestantes também voltaram a pedir intervenção militar no País.

“A liberdade de expressão é requisito fundamental de um País democrático. No entanto, qualquer agressão a profissionais de imprensa é inaceitável”, disse Azevedo e Silva.

No comunicado, o Ministério da Defesa afirmou que Marinha, Exército e Força Aérea são “organismos de Estado, que consideram a independência e a harmonia entre os Poderes imprescindíveis para a governabilidade do País”.

