Esporte As novidades do Inter para enfrentar o Aimoré nesta quarta

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

O jovem Praxedes está entre as possíveis novidades coloradas. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter entra em campo nesta quarta-feira (29) precisando ganhar pra se classificar, matematicamente, para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Os titulares, que foram poupados no jogo de sábado (25) contra o Esportivo, devem ser escalados para enfrentar o Aimoré. No entanto, algumas novidades podem surgir nos times de Eduardo Coudet.

Entre elas está o jovem Praxedes, que foi relacionado para as duas partidas após o retorno do estadual. Tanto contra o Grêmio, quanto contra o Esportivo, o meia iniciou no banco de reserva e fez sua entrada durante o segundo tempo. Caso saia jogando nesta quarta, deve ocupar o espaço de Marcos Guilherme.

Outro nome que pode aparecer entre os titulares é o de Bruno Fuchs. O zagueiro, que vinha sendo o nome da zaga ao lado de Victor Cuesta, antes da parada do futebol, agora, no retorno, ainda não foi relacionado. Ele treina normalmente com o grupo e deve ser uma opção para Eduardo Coudet.

O jogo válido pela sexta rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho, acontece no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, às 15h. Líder do grupo A, com 8 pontos, se vencer, o Colorado garante a classificação em primeiro lugar. Já em caso de derrota, a equipe fica dependente de outros resultados da rodada para confirmar a classificação.

