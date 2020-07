Inter Inter doa 500 testes de Covid-19 para Prefeitura de Alvorada

29 de julho de 2020

Foto: Divulgação / S.C. Internacional

Nesta terça-feira, o Inter doou 500 testes de detecção da Covid-19 para a Prefeitura de Alvorada, como contrapartida da liberação, por parte do governo municipal, para a realização do jogo do colorado contra o Aimoré nesta quarta (29). A entrega foi feita pelo presidente Marcelo Medeiros ao prefeito em exercício de Alvorada, Valter Slayfer.

Na ocasião, além dos kits com testes de Covid, o Inter presenteou o prefeito da cidade com uma camisa do Colorado. “O Inter está muito satisfeito com a decisão da prefeitura de Alvorada. O CT faz parte das nossas instalações. Um gramado em ótimo estado. Vai ser bom voltar a jogar nas dependências do Clube, onde formamos nossos atletas. Também é muito bacana poder contribuir com essa doação para a prefeitura da cidade usar no combate ao contágio dessa pandemia”, disse Medeiros.

