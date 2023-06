Mundo As polêmicas de Berlusconi: ex-primeiro-ministro da Itália, morto aos 86 anos

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Entre as polêmicas de Berlusconi está um escândalo envolvendo uma brasileira.(Foto: Reprodução)

Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália, morreu nessa segunda-feira (12), aos 86 anos.

Protagonista da vida política do país nos últimos 30 anos, além de ter presidido o clube de futebol Milan, ele também acumulou inúmeras polêmicas durante a carreira, incluindo um escândalo envolvendo uma brasileira.

Denúncias de fraude

Renúncia após sete meses. Berlusconi entrou na política em 1993, depois de formar seu próprio partido, o Força Itália. No ano seguinte, ele foi eleito primeiro-ministro do país pela primeira vez. No entanto, apenas sete meses após assumir o posto, ele deixou o cargo em meio a denúncias de fraude.

Três mandatos no poder. Em 2001, ele retornou ao posto ao vencer novamente as eleições legislativas. Já em 2008, dois anos depois de ser derrotado por Romano Prodi, ele se tornou primeiro-ministro da Itália pela terceira e última vez.

“Rubygate”

Um dos escândalos mais conhecidos envolvendo o nome dele foi uma acusação em 2010, de que ele teria feito sexo com uma dançarina de 17 anos. Identificada como Karima El Mahroug, a jovem marroquina também era conhecida como “Ruby, a ladra de corações”.

Ruby, que na época negou ser garota de programa, afirmou ter recebido 60 mil euros de Berlusconi por “generosidade”, enquanto ele alegou que foram 45 mil euros (R$ 235 mil, na cotação de hoje) destinados à compra de um aparelho de depilação. Em sua biografia, Berlusconi também negou as acusações: “Sempre disse que nunca toquei em Ruby”.

Três anos depois, em 2013, Berlusconi foi condenado por abuso de poder. Além disso, ele também foi considerado culpado por ter tido relações sexuais remuneradas com uma menor de idade, resultando em uma sentença de sete anos de prisão e na proibição de ocupar cargos públicos novamente. No ano seguinte, ele acabou sendo absolvido dos crimes, após recurso.

“Bunga-bunga”

Um ano depois da polêmica com Ruby, investigações da mídia italiana revelaram que Berlusconi teria participado de inúmeras festas eróticas, que ficaram conhecidas como “bunga-bunga”. Uma das publicações afirmou que ele teria feito sexo com 33 mulheres em um período de dois meses.

Também em seu livro, ele tentou explicar o episódio ao contar que o nome era uma piada feita pelo ex-ditador da Líbia Muammar Khadafi.

Brasileira

Ainda no tópico “bunga-bunga”, em 2022 Berlusconi foi acusado de permitir que a brasileira Iris Berardi, à época com menos de 18 anos, frequentasse suas festas. O ex-primeiro-ministro foi investigado por contratar mulheres para formarem grupos de odaliscas e atuarem como escravas sexuais.

A procuradora italiana Tiziana Siciliano afirmou sentir “uma pena terrível” de Berardi, em uma audiência do processo contra Berlusconi.

Batalhas legais

As batalhas com a Justiça marcaram a vida e carreira de Berlusconi. Ele, inclusive, dizia ser uma vítima das autoridades legais de Milão, sua cidade natal. Entre as acusações de transgressão do ex-premiê está até uma de que ele teria oferecido propina a um juiz. Ele negava todas as denúncias.

Aparência

Berlusconi também era famoso por sua dedicação à aparência física, sempre em busca de rejuvenescimento. O bilionário usava maquiagem e pintava o cabelo para disfarçar a idade, além de ter feito repetidas cirurgias plásticas e até transplante de cabelo.

