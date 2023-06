Mundo Crianças mais velhas tiveram que mover o corpo da própria mãe para conseguir retirar a bebê dos destroços do avião na Colômbia

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Crianças ficaram perdidas na selva 40 dias antes de serem encontradas vivas por soldados colombianos. (Foto: Forças Armadas da Colômbia) Foto: Forças Armadas da Colômbia Crianças ficaram perdidas na selva 40 dias antes de serem encontradas vivas por soldados colombianos. (Foto: Forças Armadas da Colômbia) Foto: Forças Armadas da Colômbia

Quatro crianças indígenas sobreviveram a um acidente de avião na Amazônia que matou três adultos e depois enfrentaram a selva por 40 dias antes de serem encontradas vivas por soldados colombianos, trazendo um final feliz para uma saga de busca e resgate que cativou uma nação e forçou militares e indígenas, normalmente opostos, a trabalharem juntos.

A farinha de mandioca e um pouco de familiaridade com as frutas da floresta foram fundamentais para a extraordinária sobrevivência das crianças em uma área onde abundam cobras, mosquitos e outros animais.

As crianças foram identificadas como Lesly Mucutuy, de 13 anos; Soleiny Mucutuy, de 9 anos; Tien Mucutuy, de 4 anos; e Cristin Mucutuy, que completou 1 ano enquanto ainda estava perdida na mata. Eles viajavam com a mãe, da aldeia amazônica de Araracuara para San Jose del Guaviare quando o avião caiu na madrugada de 1º de maio.

“A criança indígena, mais velha, conseguiu ver o movimento dos pés da bebê, e a tirou. Estava entre o corpo da mãe e do piloto. E deixaram a aeronave”, disse Sergio París Mendoza, diretor da Autoridade Aeronáutica Civil da Colômbia.

As crianças mais velhas tiveram que mover o corpo da própria mãe, que morreu no acidente, para conseguir retirar Cristin, de um ano, dos destroços do avião.

O avião monomotor Cessna transportava três adultos e quatro crianças quando o piloto declarou emergência devido a uma falha no motor. A pequena aeronave saiu do radar pouco tempo depois e uma busca por sobreviventes começou.

Um vídeo da força aérea divulgado na sexta-feira mostrou um helicóptero usando cabos para puxar os jovens porque não conseguiu pousar na densa floresta tropical onde foram encontrados.

O general Pedro Sánchez, responsável pelo resgate, disse que as crianças foram encontradas a 5 quilômetros do local do acidente, em uma pequena clareira na floresta. Ele contou que as equipes de resgate passaram de 20 a 50 metros de onde as crianças foram encontradas em algumas ocasiões, mas não conseguiram encontrá-las.

2023-06-12