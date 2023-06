Porto Alegre Piquetes têm último dia de inscrição para o Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Montagem começará em agosto, mês anterior ao evento no Parque da Harmonia. (Foto: Arquivo/O Sul)

Interessados em participar com piquetes no Parque da Harmonia durante a edição de 2023 do Acampamento Farroupilha têm até as 18h desta terça-feira (13) para realizar inscrição. Um dos mais importantes e populares do Rio Grande do Sul, o evento tradicionalista será realizado de 1º a 20 de setembro, um mês após a construção das estruturas.

É necessário apresentar alvará atualizado, ata da eleição da patronagem e cópia impressa do projeto cultural (com o tema “Revolução de 23”), no Centro Municipal de Cultura. Endereço: avenida Erico Veríssimo nº 307 (quase esquina com a Ipiranga), no bairro Menino Deus – o atendimento tem intervalo entre meio-dia e 13h30min.

O Acampamento Farroupilha é realizado pela prefeitura Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCec), em parceria com a empresa GAM3 Parks, concessionária do Harmonia.

Na edição do ano passado, as mais de 70 atrações culturais (todas com entrada franca) contribuíram para um fluxo total estimado em 1,4 milhão de pessoas – quase o contingente populacional de Porto Alegre. Só no dia encerramento foram 130 mil.

Com a palavra…

Titular da pasta, Henry Ventura projeta a repetição do sucesso das edições anteriores: “Será um grande evento, no qual iremos novamente preservar a memória e a história daqueles que nos antecederam. Esta é a maior manifestação cultural do Rio Grande do Sul que gera grande impacto positivo à economia da capital gaúcha”.

Presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso acrescenta: “A expectativa é grande pelas inscrições dos piquetes e apresentação dos projetos culturais, que devem mostrar muita criatividade em poesia, música e artes. Também as cirandas escolares devem trazer muitas crianças ao acampamento para conhecer desde cedo os costumes gauchescos”.

(Marcello Campos)

