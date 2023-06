Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre abre vagas para expositores de antiguidades no Brique de Sábado da Redenção

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Candidatos devem realizar inscrição presencial até o dia 23. (Foto: Samuel Maciel/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Até 23 de junho, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDet) de Porto Alegre recebe inscrições para 31 novos expositores de antiguidades no Brique de Sábado, realizado na avenida José Bonifácio junto ao Parque da Redenção. O processo seletivo é realizado à tarde (14h às 17h), presencialmente, na Travessa São José nº 455, bairro Navegantes (Zona Norte).

A seleção está marcada para a manhã do dia 28, no espaço de eventos do Mercado Público (Centro Histórico). Serão avaliados critérios de originalidade e restauro, raridade, estado de conservação das peças e apresentação. Os escolhidos preencherão integralmente o canteiro da feira próximo à João Pessoa.

No foco da iniciativa da prefeitura está a criação de um segmento de antiguidades no evento, algo até então presente somente no Brique de domingo. “Nos últimos meses, houve muita procura por parte dos expositores de antiquários para que pudessem integrar o rol de produtos oferecidos na feira”, explica o coordenador da Unidade de Fomento da SMDet, Oscar Luiz Pellicioli.

Tradição aos domingos

Feira semanal com status “cartão postal” na capital gaúcha, o Brique da Redenção comemorou em março 45 anos de funcionamento. O maior segmento de expositores é o de artesanato, com 180 bancas, seguido por outras 66 de antiguidades, 26 de artes plásticas e seis de gastronomia.

Tudo começou em 1978, como uma feira a céu aberto dentro do parque. A inspiração foi o modelo de funcionamento do Mercado de Pulgas de Montevidéu (Uruguai) e da Feira de San Telmo em Buenos Aires (Argentina).

Em 1982 os participantes foram instalados no canteiro central que vai de uma extremidade a outra na avenida José Bonifácio. Visto também como local de passeio e convivência, em 2005 o Brique foi declarado – por lei – patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.

A SMDet é responsável por regularizar os expositores, gerenciar a fiscalização do Brique. “Temos uma feira muito bem organizada e consolidada em nossa cidade, afinal são quase cinco décadas de muita dedicação. Muitas famílias dependem dos negócios realizados na feira”, enaltece a pasta.

No site oficial briquedaredencao.com.br há também um comentário sobre a simbologia da feira: “O Brique parece sempre igual, mas sempre há algo de novo capaz de surpreender os visitantes. Tem história, mas acima de tudo é arte, cultura. É a expressão das raízes e da tradição gaúcha manifestada nas obras de centenas de artistas. É um pouco de tudo e sempre um mistério a ser desvendado”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-abre-vagas-para-expositores-de-antiguidades-no-brique-de-sabado-da-redencao/

Prefeitura de Porto Alegre abre vagas para expositores de antiguidades no Brique de Sábado da Redenção

2023-06-12