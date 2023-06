Porto Alegre Dia de Santo Antônio: Porto Alegre terá linha especial de ônibus nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

A linha vai funcionar entre 15h e 21h

A prefeitura de Porto Alegre irá dispor a linha 255.1 – Caldre Fião/Santo Antônio, nesta terça-feira (13), para atender a população que vai participar das festividades do dia alusivo a Santo Antônio.

A linha vai funcionar entre 15h e 21h. A ativação dessa linha para as comemorações do Dia de Santo Antônio ocorreu, pela última vez, em 2019, antes da pandemia da Covid-19.

Os ônibus vão circular com tabela horária aberta, de acordo com a demanda, conforme o itinerário que seguirá rota com saída da rua Uruguai, no Centro Histórico, até a Igreja Santo Antônio, no bairro Partenon.

Os agentes de fiscalização, a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vão monitorar a circulação e orientar passageiros e motoristas para minimizar os impactos no trânsito.

