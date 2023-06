Porto Alegre Indígenas terão acesso a testes rápidos de HIV na aldeia do Morro do Osso, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A capital gaúcha é uma das poucas cidades do país que conta com uma equipe multidisciplinar de saúde indígena Foto: Divulgação/PMPA A capital gaúcha é uma das poucas cidades do país que conta com uma equipe multidisciplinar de saúde indígena. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A aldeia indígena Tupe Pen, no Morro do Osso, em Porto Alegre, receberá as equipes da Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (13), das 9h às 16h, para testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e hepatites virais.

A ação é realizada em parceria entre a Unidade de Saúde Indígena e a Coordenação de Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (Caist).

“O diagnóstico precoce é fundamental para prevenir a progressão da doença e orientar sobre medidas preventivas, melhorando suas chances de sobrevida e qualidade de vida e reduzindo a disseminação dessas doenças dentro das comunidades”, explica o gerente da US Indígena, Luís Afonso Bataglim Cabral.

A capital gaúcha é uma das poucas cidades do país que conta com uma equipe multidisciplinar de saúde indígena. São atendidas, de forma itinerante, seis aldeias na Capital conforme as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Nesta ação serão realizados testes rápidos para ISTs e hepatites virais – estes últimos como parte do projeto Teste e Trate – em cerca de 80 indígenas da etnia Kaingang.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/indigenas-terao-acesso-a-testes-rapidos-de-hiv-na-aldeia-do-morro-do-osso-em-porto-alegre/

Indígenas terão acesso a testes rápidos de HIV na aldeia do Morro do Osso, em Porto Alegre

2023-06-12