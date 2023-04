Geral As três maiores boladas já conquistadas em apostas na roleta de todos os tempos

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Conheça agora a história por trás das três maiores vitórias na roleta, e quem foram os sortudos que conseguiram levar as boladas para casa

No artigo de hoje, vamos falar um pouco sobre as maiores vitórias já alcançadas em apostas na mesa de roleta, por apostadores extremamente sortudos, ou cheios de estratégias preparadas para desafiar as probabilidades. Conheça a história deles hoje, e aprenda como eles conseguiram entrar na história do jogo de roleta.

Quem sabe você não acaba entrando também para esse hall da fama ao fazer apostas em roleta online? No mínimo, você vai conseguir se divertir bastante fazendo apostas. Dito isso, conheça agora a história desses grandes vitoriosos.

Os maiores ganhadores de todos os tempos

Alguns nomes que você vai encontrar na lista de maiores ganhadores da roleta são celebridades famosas, e empresários renomados. Porém, aqui também existem algumas pessoas normais, como você, que apenas gostam de apostar para se divertir, e têm coragem o suficiente para fazer apostas altas.

Antes de continuarmos, é importante mencionar que apostar na roleta usando tanto dinheiro não é algo para qualquer um. Não apenas você deve ter muito dinheiro guardado, como também tem que ter muita coragem, e saber muito bem o que você está fazendo, já que muitas vezes as grandes vitórias vêm através de várias estratégias de apostas diferentes.

O jogo da roleta oferece centenas de opções de apostas, e existem muitas formas de pagamento e probabilidades envolvidas. Saber como o jogo funciona, e conhecer as regras básicas do jogo são as suas prioridades, porém, existem muitas outras habilidades que você deve ter para poder apostar com valores altos na roleta.

Além de tudo isso, ainda existe outro fator muito importante a ser levado em consideração, que é a sua própria sorte. A grande maioria dos apostadores que entraram na lista que você vai ver abaixo tiveram muita sorte, já que a probabilidade mais próxima de conseguirem acertar a sorte grande era de 50%. Conheça alguns dos nomes mais renomados nas apostas da roleta.

Sir Philip Green;

Pedro Grendene Bartelle;

Charles Wells.

Sir Philip Green

Algumas pessoas são verdadeiramente sortudas durante toda a sua vida, e basta que você conheça a história de Sir Philip Green para passar a acreditar nisso. Não apenas esse homem é um bilionário, dono de várias marcas extremamente famosas na área têxtil, como a própria Evans, Wallis e Burton, mas em 2004 ele conseguiu ganhar mais de 2 milhões de euros em uma única aposta.

A aposta foi feita em um cassino em Londres, e no mesmo ano, conseguiu ainda mais 1 milhão de euros apostando na roleta. Aparentemente, Philip tem muito mais sorte do que se imagina.

Pedro Grendene Bartelle

Em janeiro de 2017, Pedro Grendene Bartelle ganhou mais de 3,5 milhões de dólares jogando na roleta francesa. A roleta francesa é um dos jogos com o melhor percentual de retorno para o jogador, e Pedro conseguiu fazer com que sua aposta de $350 fosse multiplicada em mais de 100 mil vezes. O interessante aqui, é que essa foi uma aposta feita no famoso Hotel Conrad, que fica no Uruguai.

Charles Wells

Charles não era o homem com a melhor reputação do mundo, mas com certeza ele era um excelente jogador de roleta. Em uma noite de 1891, Charles foi até o famoso Cassino Monte Carlo, que fica no Principado de Mônaco, e começou a se divertir em uma mesa de roleta qualquer, até que conseguiu engatar uma sequência de 23 vitórias consecutivas.

Isso fez com que ele ganhasse mais de 1 milhão de francos naquela noite, e se tornasse a inspiração para a música “The Man Who Broke The Bank at Monte Carlo”. Não satisfeito, algum tempo depois ele voltou ao cassino e conseguiu ganhar mais 1 milhão de francos.

Dicas para você conseguir boas vitórias na roleta

Atualmente, graças ao acesso facilitado à informação, é possível aprender muitas estratégias e dicas que você pode utilizar em suas apostas na roleta. Além disso, o acesso a esse tipo de jogo se tornou bem mais fácil, já que a roleta online se popularizou ao redor do mundo inteiro.

Nossa dica é que você sempre escolha a modalidade da roleta europeia para realizar as suas apostas. A roleta americana não traz nenhum tipo de vantagem adicional para você, pelo contrário, ela segue as mesmas regras da roleta europeia. Depois de ter feito sua escolha de modalidade de roleta, é hora de aprender algumas estratégias para suas apostas.

Por ser um jogo que permite que você consiga ter até 50% de chance de vitória, a roleta também permite que você consiga utilizar muitas estratégias para os seus palpites. Uma estratégia muito popular, utilizada amplamente por quem quer fazer apostas na roleta, é a de Fibonacci.

Para quem não sabe, Fibonacci é uma sequência numérica crescente constante. Ela começa em um número baixo, mas logo chega a números altos de forma rápida. Essa estratégia faz com que você sempre dobre a sua aposta caso não tenha vencido a rodada anterior.

Ou seja, eventualmente, você vai conseguir igualar o quanto você perdeu em suas apostas na hora de conquistar uma vitória. O problema é que utilizar essa estratégia requer que você tenha um bom planejamento financeiro, já que o valor das apostas pode crescer rapidamente caso você não consiga uma vitória.

