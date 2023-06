Geral Marinha do Brasil segue as buscas por barco pesqueiro que naufragou em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

A embarcação levava oito pessoas e pode ter naufragado na costa de Garopaba (foto) Foto: BOA/CBM/Arquivo A embarcação levava oito pessoas e pode ter naufragado na costa de Garopaba (foto). (Foto: BOA/CBM/Arquivo) Foto: BOA/CBM/Arquivo

A Marinha do Brasil confirmou que uma embarcação pesqueira, com oito pessoas a bordo, naufragou no mar catarinense na noite desta sexta-feira (16).

Segundo a Capitania dos Portos, o barco estava a cerca de 40 quilômetros da costa da cidade de Garopaba, no litoral sul catarinense. As buscas foram iniciadas ainda durante a noite e seguem neste sábado (17) também com a ajuda do Corpo de Bombeiros.

A Marinha do Brasil também não confirma óbitos. “Até o momento, não há confirmação de óbitos. A CPSC irá instaurar Inquérito Administrativo, com prazo de 90 dias de conclusão, para apurar as possíveis causas e responsáveis”, diz a Marinha, em nota.

A Marinha emitiu um alerta de ressaca para a faixa sul de Santa Catarina, até a altura de Florianópolis, válido até a tarde deste sábado por conta dos ventos fortes e chuvas intensas causados pela passagem de um ciclone extratropical.

O incidente ocorreu próximo à Ilha do Coral, a 46 quilômetros de Garopaba. As buscas por via aérea e marítima se concentram nessa região.

As ações para atendimento e buscas pelo pesqueiro são concentradas pela Delegacia da Capitania dos Portos de Laguna. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBM-SC) informou que vai auxiliar nas buscas utilizando um helicóptero e uma embarcação de resgate.

Nota da Marinha

A Marinha do Brasil (MB) informa que tomou conhecimento, no início da noite de ontem, de um naufrágio a 40 km de distância da ponta de Garopaba, Sul de Florianópolis-SC, envolvendo uma embarcação pesqueira de nome “BP Safadi Seif”, com oito tripulantes a bordo. Imediatamente foram tomadas as seguintes ações: acionado o Navio-Patrulha Benevente, que já zarpou perto de meia-noite, para iniciar as buscas no local; designado militares da Capitania dos Portos de Santa Catarina (CPSC) com viaturas e embarcações para trabalhar junto à comunidade pesqueira local a fim de realizar buscas específicas e auxiliar a obter maiores informações sobre o ocorrido; coordenado com o Corpo de Bombeiros de SC realização de buscas com helicóptero e uma embarcação; alertado a todas as embarcações navegando próximas a área, bem como solicitado à Força Aérea Brasileira, através do SALVAERO CURITIBA, auxílio nas buscas aos sobreviventes. Até o momento, não há confirmação de óbitos. A CPSC irá instaurar Inquérito Administrativo, com prazo de 90 dias de conclusão, para apurar as possíveis causas e responsáveis. A Marinha estimula o encaminhamento de informações; lamenta o ocorrido e informa que manterá esforços contínuos nas buscas da embarcação e no socorro aos sobreviventes.

