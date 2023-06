Brasil Minha Casa Minha Vida: governo federal prevê a contratação de 230 mil moradias este ano

Lula prometeu contratar 2 milhões de moradias em todo o país durante sua gestão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã deste sábado (17), em Abaetetuba (PA), da entrega de 222 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A meta do governo federal para este ano é contratar 230 mil moradias e, durante os quatro anos de sua gestão, Lula prometeu contratar 2 milhões de moradias em todo o país.

Conforme o governo, as casas entregues neste sábado fazem parte de um residencial que estava com obras paralisadas nos últimos quatros anos. O Palácio do Planalto estima que agora as moradias vão atender 888 pessoas que se enquadram na faixa 1 do programa, aquela voltada para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640.

“Esse condomínio foi contratado pela presidente Dilma em 2012. E tem dez anos que esse condomínio estava parado”, afirmou o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho.

Segundo ele, o governo recebeu 186 mil casas contratadas, mas com 86 mil obras paralisadas.

“Nós vamos acabar todas as casas que estavam previstas e vamos fazer 2 milhões de casas novas nesse país”, afirmou Lula durante a entrega do residencial em Abaetetuba.

O presidente ressaltou que a nova versão do programa vai construir moradias com sacada e um tamanho mínimo de 41 metros quadrados (m²). “Os apartamentos vão ter uma sacada, o conjunto habitacional vai ter uma biblioteca, para que as pessoas aprendam a ler”, destacou o presidente.

Conforme o Ministério das Cidades. cada moradia entregue tem 43,11 m² de área privativa e valor de R$ 92,2 mil. Os beneficiários têm renda familiar média de R$ 876 e vêm, em grande parte, da zona rural.

