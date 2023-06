Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre determina prioridade para abastecimento de água e reabertura de escolas e unidades de saúde

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

Prefeito Sebastião Melo

Em reunião no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic), no início da manhã deste sábado (17), o prefeito Sebastião Melo determinou que secretarias e departamentos municipais foquem esforços em três frentes em razão do ciclone que atingiu a Capital entre quinta e sexta-feira.

A primeira delas é a retomada do abastecimento de água, que depende do fornecimento de energia elétrica por parte da CEEE Equatorial para ocorrer de forma completa. Melo cobrou agilidade para a retomada da energia nas estações e sinergia na relação com os agentes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

“Os serviços essenciais precisam voltar a funcionar 100% urgentemente. Nenhuma família pode deixar de ser atendida por escolas, da rede própria ou de parceirizadas. O mesmo vale para unidades de saúde”, disse o prefeito.

As áreas da educação e da saúde também devem receber atenção especial. Em razão das fortes chuvas, algumas escolas e postos tiveram de permanecer fechados na sexta-feira. Ao menos 42 unidades de saúde foram fechadas porque estavam sem energia elétrica. Para não haver desperdício de vacinas, os itens foram realocados. Já as escolas enfrentaram problemas com a falta de energia, mas também cinco delas acabaram destelhadas.

Acolhimento

O ginásio da Associação dos Funcionários do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) voltará a abrir as portas neste sábado, a partir das 18h. Na noite passada, 30 pessoas foram recebidas no local.

Saúde

Equipe básica do Consultório na Rua prestará atendimentos necessários à população assistida no ginásio do Demhab.

Trânsito e transporte

Até às 8h deste sábado, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atendeu 240 ocorrências, das quais 165 bloqueios totais de vias públicas ocasionadas por queda de árvores, postes ou acúmulo de água em razão do temporal que atingiu a Capital.

A Zona Sul e a Zona Norte são as regiões mais afetadas. Cerca de 20 linhas de ônibus foram desviadas devido aos bloqueios. Às 8h, a EPTC registrava 86 ocorrências.

Abastecimento

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que 15 estações de tratamento e bombeamento de água tratada estão com impacto no funcionamento devido à falta de energia, o que ocasiona desabastecimento em 23 bairros: Belém Velho, Bom Jesus, Cefer II, Chácara das Pedras, Chapéu do Sol, Coronel Aparício Borges, Ipanema, Jardim Isabel, Jardim Itú, Jardim Planalto, Jardim Sabará, Jardim São Jorge, Lageado, Partenon, Parque Santa Fé, Passo das Pedras, Rubem Berta, São José, Sarandi, Três Figueiras, Vila Ipiranga, Vila Jardim e Vila Nova.

O Dmae ainda informa que as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (da chuva) 9 e 11 apresentam problema de funcionamento ou falta de energia, podendo causar alagamentos ou acúmulo de água nas regiões da av. Assis Brasil, Hipódromo e Vila Hípica.

